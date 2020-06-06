Сб, 6.06.2020
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Женщина продала в интернете несуществующие билеты на Summer Sound. Ее посадили

Фестиваль Summer Sound в Лиепае

ФОТО: Zane Bitere / LETA

​Видземский районный суд в Лимбажи приговорил к двум месяцам тюремного заключения женщину, которая в прошлом году предлагала в интернете купить билеты на фестиваль Summer Sound, хотя у нее их не было.

Таким образом, согласно общедоступному анонимному решению суда, женщина выманила у пострадавшего 45 евро.

Объявление было размещено в социальной сети Facebook, а деньги были переведены на ее банковский счет.

Ранее женщина несколько раз наказывалась за нарушения по ст. 180 Уголовного закона, а именно за кражу, мошенничество и присвоение средств в небольшом размере.

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