Женщина продала в интернете несуществующие билеты на Summer Sound. Ее посадили

Видземский районный суд в Лимбажи приговорил к двум месяцам тюремного заключения женщину, которая в прошлом году предлагала в интернете купить билеты на фестиваль Summer Sound, хотя у нее их не было.
Таким образом, согласно общедоступному анонимному решению суда, женщина выманила у пострадавшего 45 евро.
Объявление было размещено в социальной сети Facebook, а деньги были переведены на ее банковский счет.
Ранее женщина несколько раз наказывалась за нарушения по ст. 180 Уголовного закона, а именно за кражу, мошенничество и присвоение средств в небольшом размере.
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