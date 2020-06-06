Сб, 6.06.2020
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Госполиция получила форму нового дизайна. Контракт на 2,4 млн евро

Презентация формы нового дизайна

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

​Государственная полиция получила форму нового дизайна и в настоящее время ее постепенно выдают сотрудникам полиции, сообщили в отделе по связям с общественностью Госполиции.

Первоначально изготовить форму, разработанную художником-модельером Бруно Бирманисом, обязались два претендента, но в итоге один отказался.

Кроме того, во время организации закупки была получена жалоба, обработка которой заняла время, поэтому только в октябре прошлого года комиссия признала победителем компанию SRC Brasa.

Презентация формы нового дизайна

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Согласно общедоступной информации, планируемая сумма контракта составляет до 2,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что первыми форму нового дизайна получат сотрудники патрульной и дорожной полиции.

Переход на форму нового дизайна будет происходить в течение нескольких лет.

Новая униформа состоит из множества элементов - термобелья, рубашки поло, куртки, брюк, дождевиков и зимних курток, шапок, шарфов, перчаток и других элементов.

Презентация формы нового дизайна

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

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