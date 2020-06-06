Госполиция получила форму нового дизайна. Контракт на 2,4 млн евро

Государственная полиция получила форму нового дизайна и в настоящее время ее постепенно выдают сотрудникам полиции, сообщили в отделе по связям с общественностью Госполиции.
Первоначально изготовить форму, разработанную художником-модельером Бруно Бирманисом, обязались два претендента, но в итоге один отказался.
Кроме того, во время организации закупки была получена жалоба, обработка которой заняла время, поэтому только в октябре прошлого года комиссия признала победителем компанию SRC Brasa.
Согласно общедоступной информации, планируемая сумма контракта составляет до 2,4 млн евро.
Ранее сообщалось, что первыми форму нового дизайна получат сотрудники патрульной и дорожной полиции.
Переход на форму нового дизайна будет происходить в течение нескольких лет.
Новая униформа состоит из множества элементов - термобелья, рубашки поло, куртки, брюк, дождевиков и зимних курток, шапок, шарфов, перчаток и других элементов.
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