Полиция оценит открытие сезона в квартале улицы Таллинас на предмет нарушений

Галерея: Открытие Street Food angārs

Представитель Госполиции Элина Приедите подтвердила агентству LETA, что полицейские, реагируя на скопление людей, вчера приехали в квартал улицы Таллинас, где расположен ряд развлекательных заведений.

Полиция открыла в отношении владельцев баров административное делопроизводство, в рамках которого оценит, обеспечили ли они соблюдение установленных ограничений.

Полиция попросила посетителей развлекательных заведений их покинуть, что большинство из клиентов сделали.

Полиция напоминает, что это вопрос здоровья и безопасности самих жителей, поэтому они должны быть ответственными, соблюдая ограничения, призванные остановить распространение болезни.

Полиция не может контролировать каждое увеселительное заведение, однако, получая сообщения об ограничениях, реагирует соответствующим образом.

На данный момент разрешены собрания не более 25 человек, при условии соблюдения дистанции 2 метра.

За прошедшие сутки Госполиция завела три дела о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений. При этом за сутки полиция провела 155 проверок соблюдения ограничений. В свою очередь с прошлой субботы Госполиция завела 16 дел о несоблюдении ограничений.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений и запретов во время объявленного правительством чрезвычайного положения предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.