"Я была овощем". Полгода после смерти Мартиньша Кибилдса: его вдова о том, как прошла через это

ФОТО: LTV/Ģirts Raģelis

С того момента, как сердечный приступ забрал у нее мужа, прошло полгода. Их сыну Паулу 6 лет, Ясмине - 1,9. Илзе - исполнительный директор импортера Volkswagen и Audi в странах Балтии, а еще - непотопляемый оптимист. Даже на таком сложном жизненном этапе, как этот.

"Я определенно оптимист, умру с улыбкой. Я верю в позитивное мышление, и никто не сможет меня переубедить, что лучше иначе", - признается она.

Дать интервью Илзе согласилась только по одной причине - в надежде, что ее слова и опыт смогут кому-то помочь.

Она скорбит открыто. Не разыгрывает из себя женщину, которая может все. По собственному признанию, в первые дни после смерти Мартиньша она была реально "овощем". Благо, в тот роковой день в Нидерландах оказалась ее близкая подруга Лаура - она позвонила ей за 10 минут до того, как та должна была улететь. Лаура не улетела, примчалась к Илзе, поставила переадресацию на свой телефон и три дня не выпускала ее руку из своей. Повезло, что и другая подруга - психотерапевт Агнесе - тоже оказалась в Амстердаме и смогла помочь с успокоительными.

Илзе благодарна судьбе, что рядом с ней именно такие люди. В Латвии все организационные моменты взял на себя брат Лаурис, а дома у нее по графику жили подруги.

Они в буквальном смысле кормили ее, следили за холодильником, выгуливали собаку и просто поддерживали жизнь в доме.

Она вернулась на работу спустя два месяца, на рождественском мероприятии - казалось, надо поблагодарить коллектив за проделанное за год.

Илзе продолжает работать над собой. По ее словам, важно признать случившееся, не бежать от него, пропустить через себя, каким бы страшным это ни казалось.

"Может показаться, что полгода - это много, потому что ты уже не плачешь 24 часа в сутки, а только четыре", - говорит она, признавая, что очень важно идти навстречу боли и переживать ее.

Она сменила дом, но не сменила район - Межапарк. Она не пытается убежать оттуда. Первый раз Илзе проехала мимо их прошлого дома одна, плача, второй раз - с детьми, снова плача, в третий раз они уже смогли поговорить об этом месте.

"Я хочу продолжать жить, осознавая эту трагедию, но продолжая жить. Это моя неписаная цель. У меня два маленьких ребенка, которым надо показывать пример. Да, в жизни происходят и черные вещи, но жизнь - красива, в ней есть много вещей, которыми можно насладиться", - убеждена она.

"Позвольте себя поддержать, не сопротивляйтесь помощи, потому что друзья, которым тоже грустно, таким образом тоже чувствуют себя лучше, нужными", - добавляет Илзе.

Она включает передачи Мартиньша, показывает их детям и верит, что так пережить им будет легче. Не убегая от горя.

Сегодня в память о муже она занимается большим проектом - онлайн-платформой с выпусками его передачи Atslēgas для школьников и студентов.

Галерея: Прощание с Мартиньшем Кибилдсом