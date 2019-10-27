Умер ведущий Латвийского телевидения Мартиньш Кибилдс

В субботу, 26 октября, скоропостижно скончался телеведущий Мартиньш Кибилдс (1973-2019). Об этом в соцсети Facebook сообщает Vides filmu studija, а также представитель Латвийского телевидения. TVNET выражает свои соболезнования близким.
Уважая права близких и семьи Мартиньша на частную жизнь, более подробных комментариев LTV не предоставляет. Вся информация о прощании с Мартиньшем Кибилдсом будет опубликована на странице https://www.facebook.com/KibildsAtvadas.
В этом году Мартиньш Кибилдс начал работу в команде программы LTV Kultūrdeva, а также продолжал вести передачу Adreses.
Латвийское телевидение выражает свои соболезнования семье, друзьям и коллегам.