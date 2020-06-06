Ситуация в США: американцы в целом не доверяют полиции

В этом выпуске:

Стенка на стенку: американское дежавю.

Закон и порядок: кого не бережет полиция США?

Военный ресурс: как президент США может применить армию в своей стране?

Лозунги демонстрантов в разных городах США не содержали четких требований. Чаще всего люди выступали с такими фразами как "Я не могу дышать" и "Черные жизни имеют значение". Эксперты отмечают, что в протестах просматривается недовольство американцев правоохранительными органами в целом.

"Есть проблемы, когда полицейские нарушают права граждан, и очень часто этих полицейских почти невозможно привлечь к ответственности, получить компенсацию", - говорит Илья Сомин, профессор права университета Дж. Мейсона.

У полиции многих штатов есть иммунитет против судов, даже в случаях грубого нарушения прав граждан.

Кроме того, Сомин отметил, что расовая дискриминация со стороны полиции в США действительно есть, и направлена она не только на афроамериканцев, но и выходцев из Латинской Америки.

Сомин рассказал, что в прошлом году полицейские украли у граждан 200 тысяч долларов, и не понесли наказание.

Также в прошлом году полицейские стреляли в 10-летнего мальчика, оправдавшись тем, что целились в собаку. Которая, кстати, им не угрожала. В США есть ряд норм, которые позволяют полицейским избежать наказания.

Сомин отметил, что серьезных инцидентов, когда полицейские убивают людей, по стране мало, гораздо больше серьезных происшествий без летальных исходов, которые портят отношение общества к полиции. Внушительная часть населения не доверяет полиции.

Полный разбор ситуации смотрите в выпуске.

Видео: ИТОГИ | 06.06.20

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.