Обвал дороги на улице Гертрудес: яму устранили

Rīgas siltums отремонтировало покрытие на столичной улице Гертрудес. Как известно, в пятницу, 5 июня, на дороге образовалась огромная яма в которую провалился автомобиль BWM. Следовательно, движение транспорта на этом участке восстановлено.
О том, что работы по восстановлению дорожного покрытия завершены, агентству LETA сообщила представитель Rīgas siltums Линда Ренце.
Как известно, в огромную яму провалился и автомобиль Mercedes Benz, выехать удалось своими силами.
А вот с BMW было все серьезнее - автомобиль наполовину ушел под землю.
Размыв произошел в результате гидравлической проверки теплосетей, которую в пятницу проводили на всем правом берегу Даугавы.
"Во время проверки теплосети тестируют высоким давлением, и сеть прорвало, что привело к размыву. Конкретные теплосети построены в 1963 году и свой срок уже отслужили", - рассказала Ренце.
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