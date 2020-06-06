Сб, 6.06.2020
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Обвал дороги на улице Гертрудес: яму устранили

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Rīgas siltums отремонтировало покрытие на столичной улице Гертрудес. Как известно, в пятницу, 5 июня, на дороге образовалась огромная яма в которую провалился автомобиль BWM. Следовательно, движение транспорта на этом участке восстановлено. 

О том, что работы по восстановлению дорожного покрытия завершены, агентству LETA сообщила представитель ​Rīgas siltums Линда Ренце. 

Как известно, в огромную яму провалился и автомобиль Mercedes Benz, выехать удалось своими силами.

А вот с BMW  было все серьезнее - автомобиль наполовину ушел под землю. 

Размыв произошел в результате гидравлической проверки теплосетей, которую в пятницу проводили на всем правом берегу Даугавы. 

"Во время проверки теплосети тестируют высоким давлением, и сеть прорвало, что привело к размыву. Конкретные теплосети построены в 1963 году и свой срок уже отслужили", - рассказала Ренце. 

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