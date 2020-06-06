Обвал дороги на улице Гертрудес: яму устранили

О том, что работы по восстановлению дорожного покрытия завершены, агентству LETA сообщила представитель ​Rīgas siltums Линда Ренце.

Как известно, в огромную яму провалился и автомобиль Mercedes Benz, выехать удалось своими силами.

А вот с BMW было все серьезнее - автомобиль наполовину ушел под землю.

Размыв произошел в результате гидравлической проверки теплосетей, которую в пятницу проводили на всем правом берегу Даугавы.

"Во время проверки теплосети тестируют высоким давлением, и сеть прорвало, что привело к размыву. Конкретные теплосети построены в 1963 году и свой срок уже отслужили", - рассказала Ренце.