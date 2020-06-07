Медбрат и преподаватель из Таллинна: что известно об эстонском стрелке?

Задержанный был энтузиастом медицинской сферы, входит с государственные и международные общества. Он рассказывал о сестринском деле в газетных колонках, на курсах и конференциях.

По данным коммерческого регистра, задержанный является членом правления компании, связанной с оказанием сестринской помощи.

До апреля прошлого года данный мужчина, насколько известно редакции Pärnu Postimees, был преподавателем на кафедре сестринского дела Таллиннской высшей школы здравоохранения.

Также этот человек работал медбратом в Таллиннской детской больнице и Северо-Эстонской региональной больнице и помощником медбрата в Таллиннской скорой помощи.

Задержанный окончил Таллиннскую высшую школу здравоохранения по специальности "медбрат". С позапрошлого года он учится на степень магистра в том же учебном заведении. Он также проходил дополнительные курсы, в том числе во Франции и Швейцарии.

"Полиция и прокуратура не могут подтвердить или опровергнуть какие-либо версии", - сказала пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.

Мужчина, застреливший вчера поздним вечером двух человек и ранивший троих, приобрел синий Subaru Legacy в 2015 году. Бывший владелец машины сказал, что не помнит имени покупателя, но помнит, что речь идет о медбрате.

О том, что задержанный работал в медицинской сфере, сообщил на пресс-конференции и ляэнеский префект Кайдо Кыплас. Также известно, что стрелок был связан с Кайтселийтом.

В том числе Таррасте был членом правления таллиннской дружины Noored Kotkad.

У Subaru, на которой стрелок на заправке протаранил другие машины и стену здания, нет действующего техосмотра, его надо было пройти в апреле.

Ранее он был наказан в уголовном порядке в 2008 году.

Тогда его обвиняли в том, что он вместе с товарищем в ночь на 21 апреля 2008 года открыл стрельбу из незарегистрированного оружия.

На двоих они сделали несколько выстрелов в сторону дома, попав в кухонные окна двух квартир.

Попав в окна, в то время как в квартире находился человек, и стрельбой нарушив общественный порядок, покой и безопасность проживающих рядом людей, он совершил тяжкое нарушение общественного порядка.

Также его обвиняли в том, что он в 2005 году незаконно владел незарегистрированным пистолетом Parabellum P08 nr 2340 и 12 патронами. Он не сообщил в полицию о найденном оружии, не ходатайствовал о разрешении на приобретение оружия, не зарегистрировал оружие и патроны. Они были на его даче до 22 апреля 2008 года.

Также он хранил в своем доме 38,91 грамма взрывчатого вещества пентрита.

Тогда ему назначили в качестве наказания штраф в размере 14 800 крон.

По словам бывшего министра юстиции и нынешнего главы МИД Урмаса Рейнсалу, Микку Таррасте следует назначить максимально строгое наказание. "Ужасное преступление. Соболезнования близким погибших от руки убийцы. Сил раненым жертвам. Благодарю полицейских за быстрое задержание преступника, - написал Рейнсалу в социальных сетях. - Убийца должен без задержки предстать перед судом и получить максимально строгое наказание. То, почему у лица, которое ранее, по словам полиции, было не в ладах с законом, была лицензия на оружие, нужно основательно расследовать".

Что известно о застреленных

По словам волостного старейшины Ляэнеранна Микка Пиккметса, женщина, застреленная в ночь на воскресенье в Лихула, была местным аптекарем с многолетним стажем, передает ERR.

Пиккметс сказал, что одна из жертв - проработавшая почти 30 лет местным аптекарем Юлле.

Также ранены находившийся за рулем супруг Юлле и находившиеся в их автомобиле внуки в возрасте 3 и 5 лет.

Дети в тяжелом, но стабильном состоянии и находятся в больнице.

По данным волостного старейшины, вторая жертва, мотоциклист, погнавшийся за нетрезвым водителем, не был местным жителем.

По словам Пиккметса, волость готова предложить пострадавшим поддержку и кризисные консультации. Он добавил, что сначала следует прежде всего ждать от врачей помощи находящимся в больнице детям.

"Помощь, которую можно оказать, прежде всего в силах врачей, - сказал Пиккметс ERR. - Сегодня нужны добрые пожелания и разумное поведение. Не нужно спекуляций".