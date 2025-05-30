В Латвии 32% пациентов в прошлом году не обращались к семейным врачам

В прошлом году к семейному врачу ни разу не обратились 32% жителей Латвии, зарегистрированных у семейных практиках. По мнению Министерства здравоохранения, столь низкий уровень посещаемости указывает на необходимость укрепления у населения медицинской грамотности. В то же время Ассоциация семейных врачей считает, что проблема связана и с доступностью услуги. Кроме того, в регионах остро стоит вопрос смены поколений, что в будущем может еще больше снизить посещаемость семейных врачей, сообщает портал lsm.lv.
Представитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (LLĢĀA), семейный врач Айнис Дзалбс отметил, что значительная часть тех, кто не обращается к врачу ежегодно, - это люди, проживающие за рубежом и получающие медицинские услуги в других странах. Также он подчеркнул, что для части жителей это не вопрос мотивации, а ограниченных возможностей попасть к врачу.
"Это наши пожилые люди, пациенты с особыми потребностями, а также представители различных социальных групп риска. Их здоровье позволяет им передвигаться, но у них нет транспорта, чтобы добраться до семейного врача и своевременно решить свои проблемы. Здесь мы видим важную роль самоуправлений: они должны обеспечивать транспорт для таких пациентов - чтобы можно было добраться как до семейного врача, так и до узкого специалиста. Мы, семейные врачи, нередко приглашаем этих пациентов, но у них нет физической возможности попасть в практику", - объяснил Дзалбс.
В то же время опрошенные на улицах Риги жители в основном отметили, что регулярно посещают семейного врача, хотя мнения о качестве услуги различаются.
Например, в Земгале государственные услуги сейчас предоставляют 179 семейных врачей, но по данным опроса специалистов, в течение ближайших пяти лет около 40 из них планируют прекратить сотрудничество с Национальной службой здоровья (NVD).
По словам Дзалбса, это обостряет вопрос смены поколений и привлечения новых специалистов, что напрямую влияет на показатели посещаемости.
"Если практики остаются вакантными или без преемственности, то мы расширяем территории обслуживания, и пациентам становится сложнее добраться до семейного врача. Здесь необходимо участие государства и понимание того, что самоуправления должны заранее заботиться о замене поколений, создавать минимальную инфраструктуру - хотя бы оснащtнное рабочее место для предоставления первичной медицинской помощи", - пояснил Дзалбс.
Представитель Латвийского медицинского общества Марис Плявиньш отметил, что у пациентов могут быть самые разные причины не обращаться к врачу, однако часто ключевым фактором является личный контакт с доктором.
"Я считаю, что представитель практики должен связываться с такими пациентами, узнавать причины и способствовать их возможному визиту - через разговор, напоминание. Но, конечно, это требует ресурсов. Семейные врачи жалуются, что в их практиках не хватает помощников, и один врач не может справиться со всем этим объtмом", - сказал Плявиньш.
Всего в прошлом году около 600 000 зарегистрированных пациентов не посетили семейного врача.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!