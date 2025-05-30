В Латвии 32% пациентов в прошлом году не обращались к семейным врачам

Представитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (LLĢĀA), семейный врач Айнис Дзалбс отметил, что значительная часть тех, кто не обращается к врачу ежегодно, - это люди, проживающие за рубежом и получающие медицинские услуги в других странах. Также он подчеркнул, что для части жителей это не вопрос мотивации, а ограниченных возможностей попасть к врачу.

"Это наши пожилые люди, пациенты с особыми потребностями, а также представители различных социальных групп риска. Их здоровье позволяет им передвигаться, но у них нет транспорта, чтобы добраться до семейного врача и своевременно решить свои проблемы. Здесь мы видим важную роль самоуправлений: они должны обеспечивать транспорт для таких пациентов - чтобы можно было добраться как до семейного врача, так и до узкого специалиста. Мы, семейные врачи, нередко приглашаем этих пациентов, но у них нет физической возможности попасть в практику", - объяснил Дзалбс.