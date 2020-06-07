Недостаток как изюминка: история Кассандры, которая приняла свое лицо таким, как есть

Это заболевание кожи называется невусом Беккера и далеко не всегда его можно удалить без серьезных последствий. У Кассандры эпидермис был поражен настолько глубоко, что удаление невуса привело бы к другим не очень приятным последствиям - хирургическое вмешательство могло сделать ребенка косоглазым, пишет Woman.ru.

В школе над Кассандрой издевались, высмеивали. В подростковом возрасте она попросила родителей отвести ее к пластическому хирургу. Но врач сказал, что ей нужно выбрать - или пятно, или косоглазие и шрамы. Кассандра смирилась и пятно осталось на ее лице.

Кассандра смогла принять свою внешность и использовать невус как изюминку, а не недостаток. Приобретенная уверенность в себе помогла осуществить мечту - после школы Кассандра уехала в Лос-Анджелес (США), где стала танцовщицей.

В США Кассандра снялась в клипе Леоны Льюис на песню Fire, приняла участие в танцевальном проекте с Maroon 5.

Кассандра признается, что теперь оставит пятно, даже если ей предложат удалить его без последствий. Ведь оно делает ее особенной.

Сейчас Кассандра работает в кино. За последние несколько лет она снялась в "Детективном агентстве Дирка Джентли" вместе с Элайджей Вудом, получила роль в "Леденящих душу приключениях Сабрины" и даже получила награду "Лучшая актриса" за фильм "Маленькая рыба" на Chilliwack Independent Film Festival.