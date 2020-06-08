Буров вернулся на прежнее рабочее место - в совет Рижского автовокзала

Представитель автовокзала Мара Эглите сообщила, что 4 июня на заседании совета в его состав были избраны Буров, Марина Воробьева-Вайшля, Илзе Пурмале, Сергей Сердюков и Андрей Высоцкис. Буров получил кресло председателя совета, а Воробьева-Вайшля назначена его заместителем.

Согласно информации Firmas.lv, до этого в совете предприятия работали три бывших депутата Рижской думы - Вита Ермоловича, Иван Иванов и Игорь Кузьмук. Сердюков и Высоцкис должности сохранили.

Другой кандидат в мэры Риги Вилнис Кирсис из "Нового Единства" в соцсетях выразил осуждение держателю долей капитала Rīgas satiksme Илзе Залпетере, спросив, соблюдаются ли таким решением "руководство ОЭСР по эффективному управлению или же разогревается новая послевыборная коалиция". Он отметил связь Залпетере с "Для развития/За!", так как она на последних муниципальных выборах неудачно стартовала в Рижскую думу по списку Латвийское объединение регионов/"Для развития Латвии".

Агентству LETA в самоуправлении отметили, что ни Залпетере, ни Rīgas satiksme Бурова на эту должность не выдвигали. Акции автовокзала принадлежат дочернему предприятию Rīgas satiksme - Rīgas acs, и руководство этого предприятия Бурова не выдвигало.

То же самое указал и представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.