ВИДЕО Финишная прямая: Шлесерс и Нацобъединение избегают разговоров о возможном союзе

"На мой взгляд, создавать коалиции до того, как люди сделали свой выбор, абсолютно аморально. В данный момент 22 процента избирателей еще не определились и примут решение непосредственно на избирательном участке. Сейчас все латышские партии должны объединить усилия, чтобы обеспечить большинство в Рижской думе именно латышским силам".

На вопрос, считает ли он партию Шлесерса частью этих "латышских сил", Ратниекс отвечает уклончиво: "Я не даю оценку другим политическим силам. Самое важное после выборов - не допустить, чтобы Рига и ее дума оказались в руках Кремля". А существует ли, по мнению Нацобъединения, такой риск при коалиции со Шлесерсом? "Повторюсь еще раз: сейчас мы никаких коалиций не формируем", - говорит Ратниекс.

Похожим образом от вопроса о сотрудничестве с Нацобъединением уходит и Айнар Шлесерс: "О коалициях мы поговорим после выборов. Сейчас я работаю на победу и призываю всех рижан, желающих избавиться от режима "Единства" и "Прогрессивных", голосовать за меня как за будущего мэра. Мне нужна большая победа. Я стремлюсь выиграть с большим отрывом, чтобы не приходилось формировать коалицию. Все эти спекуляции возникают лишь потому, что всем уже очевидно - нынешняя власть будет сменена. И задаются вопросом: кто же будет руководить Шлесерсом? А Шлесерсом никто руководить не будет! Я буду служить народу Латвии, рижанам, которые дадут мне этот мандат".