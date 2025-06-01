ВИДЕО Финишная прямая: Шлесерс и Нацобъединение избегают разговоров о возможном союзе

Силы, почти пять лет назад победившие на внеочередных выборах в Рижскую думу под знаменем "коалиции перемен", через неделю узнают, как сами рижане оценивают их труды. Свежие рейтинги показывают, что эти партии вряд ли могут со спокойной душой ожидать итогов голосования. Незначительный перевес сейчас наблюдается у оппозиционных сил - как тех, что ранее уже управляли Ригой, так и тех, кто родился на волне ковидных протестов. Большинство партий спешит очертить свои "красные линии" и заранее обозначить желаемых партнеров, однако некоторые от этого сознательно уклоняются. В частности, партия "Латвия на первом месте" (LPV) и Национальное объединение (NA) упорно не комментируют возможность будущего сотрудничества, сообщает передача LTV De Facto. Таким образом, пока невозможно прогнозировать ни то, кто станет мэром, ни то, какой будет правящая коалиция в новом созыве Рижской думы.
Согласно опросу среди избирателей Риги, проведенному SKDS в середине мая, на вопрос "За какую партию или объединение вы бы проголосовали, если бы выборы в Рижскую думу состоялись завтра?" двузначную поддержку (15%) получила лишь партия Шлесерса - LPV. Но даже если прибавить к этому результату всех неопределившихся (почти 23%), ясно, что абсолютного большинства в новом созыве партии Айнара Шлесерса не набрать.
Впрочем, поводов для радости пока нет и у тех партий, которые управляли или управляют городом сейчас. Относительно уверенно рассчитывать на преодоление пятипроцентного барьера могут лишь "Прогрессивные", Национальное объединение и "Новое Единство" (JV). "Объединенный список" (AS) балансирует на грани прохождения, а ниже черты остались "Честь служить Риге" с Союзом зеленых и крестьян, а также партия "Для развития Латвии".
Действующий мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") подчеркивает, что только в ночь выборов станет ясно, какой из возможных сценариев реализуется: коалицию вновь сформируют нынешние правящие партии или Шлесерс вместе с оппозицией. Сам Кирсис подписал предложенный "Прогрессивными" меморандум с обязательством не входить в одну коалицию с партией Шлесерса и уверяет, что итоги голосования на его решение никак не повлияют: "Меморандум подписан… сначала электронно, потом ручкой. Кровью, правда, не подписывал, но абсолютно точно могу сказать: тут есть лишь два пути. Либо мы двигаемся в сторону Запада и продолжаем развивать европейскую Ригу, либо возвращаемся обратно туда, где находились с 2009 по 2020 год".
Хотя сейчас партия Кирсиса занимает лишь пятое место по рейтингам, мэр уверен, что поддержка "Единства" еще возрастет. По его мнению, избиратели с ярко выраженной идеологией обычно принимают решение раньше, тогда как центристски настроенные люди долго следят за ситуацией и принимают решение в последний момент.
Кандидат на должность мэра от занимающих второе место по рейтингам "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс, в свою очередь, полагает, что перед рижанами сейчас стоит выбор из широкого спектра трех крупнейших политических сил, уже представленных в нынешней думе: "Прогрессивных", "Нового Единство" и Нацобъединения.
"Я думаю, именно эти три партии могут и сформировать новую коалицию. Да, конечно, будет примерно так же, как при мэре Стакисе: у нас в кабинете шла настоящая борьба за ценности. Мы спорили и бились за то, чтобы Рига стала зеленее, доступнее людям с ограниченными возможностями, родителям с детьми, пожилым людям. Конечно, мы шли на компромиссы и зачастую несли потери. Но борьба велась, и город развивался", - подчеркивает Клейнбергс.
Занимающее сейчас третье место по рейтингам Национальное объединение заявляет: нынешние выборы в Риге особенно важны, и на участки должны прийти "все, кому дорога Латвия". Лидер списка, вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс, отказался подписать предложенный "Прогрессивными" меморандум о несотрудничестве с партией Айнара Шлесерса, назвав это "вопросом, искусственно придуманным конкурентами". В нескольких интервью, в том числе и ранее в программе De Facto, он подчеркивал, что не станет работать под руководством Шлесерса. Однако на прямой вопрос - что он сделает, если LPV согласится войти в коалицию под руководством самого Ратниекса, вице-мэр однозначного ответа не дает:
"На мой взгляд, создавать коалиции до того, как люди сделали свой выбор, абсолютно аморально. В данный момент 22 процента избирателей еще не определились и примут решение непосредственно на избирательном участке. Сейчас все латышские партии должны объединить усилия, чтобы обеспечить большинство в Рижской думе именно латышским силам".
На вопрос, считает ли он партию Шлесерса частью этих "латышских сил", Ратниекс отвечает уклончиво: "Я не даю оценку другим политическим силам. Самое важное после выборов - не допустить, чтобы Рига и ее дума оказались в руках Кремля". А существует ли, по мнению Нацобъединения, такой риск при коалиции со Шлесерсом? "Повторюсь еще раз: сейчас мы никаких коалиций не формируем", - говорит Ратниекс.
Похожим образом от вопроса о сотрудничестве с Нацобъединением уходит и Айнар Шлесерс: "О коалициях мы поговорим после выборов. Сейчас я работаю на победу и призываю всех рижан, желающих избавиться от режима "Единства" и "Прогрессивных", голосовать за меня как за будущего мэра. Мне нужна большая победа. Я стремлюсь выиграть с большим отрывом, чтобы не приходилось формировать коалицию. Все эти спекуляции возникают лишь потому, что всем уже очевидно - нынешняя власть будет сменена. И задаются вопросом: кто же будет руководить Шлесерсом? А Шлесерсом никто руководить не будет! Я буду служить народу Латвии, рижанам, которые дадут мне этот мандат".
О том, что Шлесерсом все же придется "руководить", заявляет лидер партии "Суверенная власть" (SV), бывший депутат Сейма Юлия Степаненко, которая ранее была одним из основателей партии "Латвия на первом месте". Политические пути Степаненко и Шлесерса разошлись через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Рейтинг общего списка ее партии и "Объединения Младолатыши", который она возглавляет вместе с Рудольфом Бреманисом, в этом месяце преодолел 5-процентный барьер.
Теперь Степаненко убеждена, что они придут к власти в Риге и смогут заставить работать прежнюю оппозицию в Сейме - партию "Стабильности!" и самого Шлесерса, которые до сих пор, по ее мнению, ленились:
"Он [Шлесерс] просто исполнитель. Пока он только кнопки нажимает, как персонаж в мультиках про вишенки. Его надо заставить работать. Ему надо поставить задачи и заставить забыть о продвижении личных интересов в политике. Думаю, все знают, о чем речь… Пока он человек одного проекта. Но если он начнет ремонтировать улицы внутри кварталов, всем станет лучше", - заявляет Степаненко, вероятно, намекая на масштабный строительный проект Riga Waterfront на Андрейсале, в котором задействованы также бизнес-интересы семьи Шлесерса.
Рейтинг партии "Стабильности!" в мае вырос даже стремительнее, чем рейтинг "Суверенной власти". Лидер "Стабильности!" Алексей Росликов уверен: если избиратели дадут соответствующий мандат, новым партиям, попавшим в Рижскую думу, придется сесть за один стол и договариваться о сотрудничестве. Вместе с тем Росликов подчеркивает, что Айнару Шлесерсу следовало бы уже сейчас раскрыть свои истинные планы:
"Господин Шлесерс словно заигрывает и с Национальным объединением, и с другими политическими силами, которые находятся на абсолютно противоположном фланге. На мой взгляд, тут заканчиваются допустимые политические маневры. Как Нацобъединению, так и Шлесерсу необходимо конкретно заявить: будут ли они работать вместе или нет? Это крайне важно. Почему? За Шлесерса голосуют русскоязычные жители Риги, для которых Нацобъединение является абсолютной красной линией. Если он получит их голоса, а затем начнет сотрудничать с NA, это станет для них сокрушительным ударом".
Для "Согласия", которое десятилетие управляло Ригой, а теперь влачит существование в оппозиции, единственной красной линией является именно Национальное объединение. Хотя нынешние рейтинги еще оставляют "Согласию" надежду на преодоление пятипроцентного барьера, большого энтузиазма в партии не ощущается. График рейтингов уверенно ползет вниз, а ее избиратели и бывшие члены массово перебираются к Шлесерсу, Росликову и Степаненко. Впрочем, есть и те, кто ностальгирует по временам бывшего мэра Нила Ушакова - сейчас "Согласие" активно использует его образ в своей кампании.
"Наш электорат - это и латыши, и русскоязычные жители Риги. Мы стараемся не делить их по каким-либо фронтам, поскольку занимаем центристскую позицию, мы нормальная центристская партия, - утверждает лидер фракции "Согласия" в нынешней Рижской думе Андрей Каменецкий. - Мы не пойдем в коалицию с Нацобъединением, потому что их нарратив и пропаганда строятся на национальности, и это нам неприемлемо. Со всеми другими партиями мы вполне можем сотрудничать".
На восьмое место в майском рейтинге SKDS поднялся "Объединенный список" (AS), который одним из последних объявил своего кандидата в мэры Риги. Им стал депутат Сейма, бывший министр регионального развития и многолетний мэр Адажского края Марис Спринджукс. По его словам, в партии есть ощущение, что ее рейтинг растет, поэтому AS надеется попасть в Рижскую думу и участвовать в формировании так называемой "латышской коалиции". Красными линиями AS называет "Москву и воровство".
Спринджукс уточняет свою позицию: "На данный момент нам было бы трудно сотрудничать с LPV, поскольку они заняли весьма странную позицию по вопросам санкций, в частности, по проблеме с марганцевой рудой. Они продолжают поддерживать идею вида на жительство и всячески стремятся к сотрудничеству с Россией, что, на наш взгляд, сейчас абсолютно неприемлемо, пока Путин не признал своих ошибок или пока Россия не изменила политическую позицию по Украине. Для нас это сейчас крайне опасно. Нам было бы очень трудно работать вместе со Шлесерсом".
Несколько опрошенных передачей De Facto политиков прогнозируют, что новый состав Рижской думы будет чрезвычайно раздробленным, а контуры будущей коалиции будут зависеть не только от количества мандатов, полученных партиями, но и от конкретных личностей избранных депутатов.
Видео: Сюжет De Facto
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