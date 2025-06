ВИДЕО Финишная прямая: Шлесерс и Нацобъединение избегают разговоров о возможном союзе

На восьмое место в майском рейтинге SKDS поднялся "Объединенный список" (AS), который одним из последних объявил своего кандидата в мэры Риги. Им стал депутат Сейма, бывший министр регионального развития и многолетний мэр Адажского края Марис Спринджукс. По его словам, в партии есть ощущение, что ее рейтинг растет, поэтому AS надеется попасть в Рижскую думу и участвовать в формировании так называемой "латышской коалиции". Красными линиями AS называет "Москву и воровство".