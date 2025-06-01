В Rīgas satiksme выявлены массовые переработки у водителей

В связи с этим инспекция возбудила административное дело. Там поясняют, что каждую переработку следует оценивать индивидуально, поскольку в отдельных случаях она может быть вызвана непредвиденными обстоятельствами. Если будет установлено, что переработки имели объективные причины, наказания, скорее всего, не последует, а предприятие получит предписание или рекомендации по устранению нарушений.

Если же выяснится, что нарушения носили систематический характер, штраф может составить от 70 до 1100 евро. Для предприятия с оборотом в 184 миллиона в год такая сумма незначительна.

Председатель правления компании заявила, что переработки имели объективные причины. В первую очередь - нехватка водителей. В настоящее время в штате 1313 человек, при этом 109 вакансий остаются незакрытыми. Бывают также форс-мажоры - например, если автобус попадает в аварию и водитель вынужден часами ожидать полицию. Это ожидание также засчитывается в рабочее время. Однако главная причина - больничные. В среднем каждый месяц на листе нетрудоспособности находится около 12% водителей, что составляет примерно 157 человек.

Инспекция указывает: один из ключевых критериев оценки систематичности нарушений - это график работы. Если уже при его составлении в расчетах заложено превышение допустимого количества часов, значит, речь идет о системной проблеме.

Это может означать, что до 200 водителей работали с незаконными переработками. Долгие смены при относительно коротком времени отдыха повышают усталость, снижают концентрацию, а это, в свою очередь, увеличивает вероятность аварий.