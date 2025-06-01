В Rīgas satiksme выявлены массовые переработки у водителей

Тысячи рижан ежедневно пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до школы, работы или своего дома. Его обеспечивает находящееся в собственности самоуправления предприятие Rīgas satiksme. Однако тревожные факты о том, как организована работа предприятия, обнародовал его бывший сотрудник. Сигнал тревоги он подал в Государственную инспекцию труда. Бывший водитель Rīgas satiksme указал на незаконные переработки среди коллег, и хотя руководство предприятия нарушение признает, но объясняет это нехваткой кадров, сообщает передача Nekā personīga.
Rīgas satiksme - одно из десяти капитальных обществ, принадлежащих столичному самоуправлению. С оборотом более 184 миллионов евро в 2023 году это крупнейшее муниципальное предприятие, в котором работает свыше 3500 человек, в том числе около 1300 водителей, обслуживающих 79 маршрутов общественного транспорта. В прошлом году Rīgas satiksme перевезло почти 116 миллионов пассажиров.
В конце прошлого года Государственная инспекция труда получила сообщение от бывшего сотрудника с тревожной информацией об условиях работы в Rīgas satiksme. В нем говорилось, что водители общественного транспорта регулярно перерабатывают, превышая установленный законом лимит сверхурочных часов.
Работа водителей в компании организована в три смены: утренняя, вечерняя и разделенная. Продолжительность смены зависит от маршрута. Утренние и вечерние смены длятся от 5 до 10 часов. Разделенная смена, например, предполагает несколько часов работы утром и возвращение к обязанностям вечером после перерыва.
Для водителей установлен суммированный учет рабочего времени, при котором часы и переработки считаются в рамках трехмесячного периода. Однако по закону нельзя работать более 56 часов в неделю - или 8 сверхурочных в течение семи дней. Человек, подавший сигнал тревоги, собрал данные, подтверждающие, что в последние три месяца 2023 года эта норма нарушалась.
В связи с этим инспекция возбудила административное дело. Там поясняют, что каждую переработку следует оценивать индивидуально, поскольку в отдельных случаях она может быть вызвана непредвиденными обстоятельствами. Если будет установлено, что переработки имели объективные причины, наказания, скорее всего, не последует, а предприятие получит предписание или рекомендации по устранению нарушений.
Если же выяснится, что нарушения носили систематический характер, штраф может составить от 70 до 1100 евро. Для предприятия с оборотом в 184 миллиона в год такая сумма незначительна.
Председатель правления компании заявила, что переработки имели объективные причины. В первую очередь - нехватка водителей. В настоящее время в штате 1313 человек, при этом 109 вакансий остаются незакрытыми. Бывают также форс-мажоры - например, если автобус попадает в аварию и водитель вынужден часами ожидать полицию. Это ожидание также засчитывается в рабочее время. Однако главная причина - больничные. В среднем каждый месяц на листе нетрудоспособности находится около 12% водителей, что составляет примерно 157 человек.
Инспекция указывает: один из ключевых критериев оценки систематичности нарушений - это график работы. Если уже при его составлении в расчетах заложено превышение допустимого количества часов, значит, речь идет о системной проблеме.
Это может означать, что до 200 водителей работали с незаконными переработками. Долгие смены при относительно коротком времени отдыха повышают усталость, снижают концентрацию, а это, в свою очередь, увеличивает вероятность аварий.
Инспекция труда изучает не только четвертый квартал 2023 года, по которому поступил сигнал тревоги, но и первые месяцы текущего и прошлого года. Проверка может завершиться к июлю. По информации самого предприятия, за первые четыре месяца 2024 года превышение нормы сверхурочных часов было зафиксировано у 27 водителей.
Из-за нехватки водителей в прошлом году Rīgas satiksme было вынуждено сократить число рейсов. Согласно договору с самоуправлением, выполнение рейсов должно быть не ниже 98%, иначе предприятию могут грозить штрафные санкции. Rīgas satiksme получает дотации от самоуправления, и их объем в последние годы только рос. С 2020 года муниципалитет выделил компании почти 800 миллионов евро. О поступившем сигнале тревоги сама дума узнала из передачи Nekā personīga.
До того, как в компании сменилось правление, Rīgas satiksme регулярно упоминалось в связи с крупнейшими коррупционными скандалами в столице - например, дело о "нановоде", штраф за участие в картельном сговоре, а также продолжающееся полицейское расследование дела о фиктивных консультантах. Это также не первое дело, начатое Государственной инспекцией труда в отношении организации работы в Rīgas satiksme. За последние пять лет предприятие получало семь предписаний от надзорного органа. Ни одно из них не завершилось штрафом.
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