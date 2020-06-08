На Бали спасен просидевший шесть дней в колодце британец

В Индонезии спасен упавший в колодец гражданин Великобритании, который провел в нем шесть дней, сообщает ВВС.
29-летний Джейкоб Робертс упал в колодец глубиной четыре метра в поселке Пекату на индонезийском острове Бали, когда убегал от злой собаки. В результате падения он сломал ногу, поэтому не мог выбраться из колодца своими силами.
Крики Робертса о помощи услышал местный житель, который вызвал спасателей. Колодец находился в отдаленном месте - местный житель пришел туда в поисках новых пастбищ для своего скота.
После того, как Робертса вытащили из колодца, его доставили в местную больницу. Как рассказали спасатели. он был очень истощен.
Колодец был высохшим, однако в нем оставалось немного воды, что помогло Робертсу выжить.
Поселок Пекату находится на юге Бали, излюбленного туристами острова.
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