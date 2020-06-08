Пока в Латвии был ливень и град, в Литве очевидцы засняли смерч

В понедельник, 8 июня, в Литве, в нескольких десятках километров от Каунаса, был зафиксирован смерч. Об этом сообщает Латвийское телевидение.
Сообщается, что в Литве местами дул сильный ветер, лил дождь с грозой, шел град.
В это же самое время гроза, начавшаяся во второй половине дня в понедельник в Латвии, больше всего затронула Земгале, Ригу и окрестности столицы.
Больше всего сообщений о крупном граде на данный момент получено из Кегумса, а также Стопиньского и Гаркалнского краев, где диаметр некоторых градин достигал четырех сантиметров.
Видео: Град в Латвии
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