Пока в Латвии был ливень и град, в Литве очевидцы засняли смерч

Сообщается, что в Литве местами дул сильный ветер, лил дождь с грозой, шел град.

В это же самое время гроза, начавшаяся во второй половине дня в понедельник в Латвии, больше всего затронула Земгале, Ригу и окрестности столицы.

Больше всего сообщений о крупном граде на данный момент получено из Кегумса, а также Стопиньского и Гаркалнского краев, где диаметр некоторых градин достигал четырех сантиметров.

Видео: Град в Латвии