Пн, 8.06.2020
Например, я никогда не бегала в Берлине. Поэтому я не могу сказать, что мой последний марафон уже позади. Елена Прокопчук, самая титулованная бегунья Латвии

Пока в Латвии был ливень и град, в Литве очевидцы засняли смерч

ФОТО: Deividas Stonis/Facebook

В понедельник, 8 июня, в Литве, в нескольких десятках километров от Каунаса, был зафиксирован смерч. Об этом сообщает Латвийское телевидение. 

Сообщается, что в Литве местами дул сильный ветер, лил дождь с грозой, шел град. 

В это же самое время гроза, начавшаяся во второй половине дня в понедельник в Латвии, больше всего затронула Земгале, Ригу и окрестности столицы.

Больше всего сообщений о крупном граде на данный момент получено из Кегумса, а также Стопиньского и Гаркалнского краев, где диаметр некоторых градин достигал четырех сантиметров.

Видео: Град в Латвии

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