Рига без света: всему виной отключение кабеля между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией

В социальных сетях появились сообщения о том, что свет пропал в Чиекуркалнсе, на Югле, Тейке, в Пурвциемсе, Кенгарагсе, Гризинькалнсе и не только.

Очевидцы сообщили, что света не было и в центре Риги, например, не работали светофоры на перекрестке улиц Бривибас и Матиса, а также Бривибас и Бруниниеку.

Некоторое время было парализовано движение общественного транспорта. Вскоре оно было восстановлено, но транспорт курсировал с опозданием.

Из-за неработающих светофоров к регулированию транспортного движения подключилась полиция. По словам представителя Госполиции Лины Кальке, никаких ДТП по причине перебоев в электроснабжении зарегистрировано не было.

ФОТО: Очевидец TVNET

Предположительно, без электричества был весь правый берег Риги, от Стопини до Саркандаугавы. По наблюдениям TVNET, интернет-страницы Sadales tīkls и Elektrum также не работали.

В социальных сетях Sadales tīkls подтвердило, что большое число клиентов в Риге и Рижском регионе остались без электричества. Причина в аварии в сети Augstsprieguma tīkls.

Представитель АО Augstsprieguma tīkls Айя Икстена сообщила, что электроснабжение в Риге было нарушено из-за отключения кабеля между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией: "Во вторник утром из-за отключения кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети". Технологический сбой произошел в 9:38.

По наблюдениям LETA, после 10:20 подача электроэнергии в некоторых местах Риги была уже восстановлена. В то же время очевидцы сообщили, что некоторые магазины успели закрыться "по техническим причинам".

ФОТО: Очевидец TVNET

Добавим, что в социальных сетях распространилась версия о том, что все дело "во взрыве на Тейке". Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) подтвердила, что в 9:35 был получен вызов на улицу Старта в Риге - там произошел взрыв в канализационном колодце, из которого пошел дым, открытого пламени не было. На место прибыли 13 пожарных и сотрудники Augstsprieguma tīkls.

Было установлено, что в шахте на площади 0,2 кв. м горели высоковольтные кабели, но возгорание не было настолько серьезным, чтобы применять средства тушения.

VUGD затрудняется ответить, имело ли это ЧП какое-либо отношение к тому, что полгорода осталось без света. В 11:18 сотрудники VUGD покинули место вызова, так как их помощь больше не требовалась.

ФОТО: Очевидец

ФОТО: Очевидец

Augstsprieguma tīkls в 10:35 сообщило, что подача электроэнергии всем клиентам должна быть восстановлена в течение 30 минут.

По состоянию на 12:00 еще 36 000 клиентов Augstsprieguma tīkls оставались без света, преимущественно в Кенгарагсе и Шкиротаве. К этому времени без света также оставались 4000 клиентов на Тейке и Саркандаугаве.