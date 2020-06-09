Из-за возможной опасности Брасовский мост закрывают и для общественного транспорта

Движение 11-го трамвая закрыто, а вместо этого организован автобус 11T, который будет курсировать по расположенному рядом переезду.

Напомним, на Брасовском мосту уже давно ведутся ремонтные работы, и в последние месяцы проезд по нему был разрешен только общественному транспорту и машинам оперативных служб.

Однако, как выяснило агентство LETA в Рижской думе, мониторинг технического состояния моста показал "отклонения в технических измерениях", и мост будет закрыт, пока не будет получена более подробная информация.

Строителями моста выступает литовская компания Kauno tiltai, с которой Рижская дума недавно расторгла договор за ненадлежащее выполнение ремонтных работ на Деглавском мосту.

Галерея: Брасовский мост