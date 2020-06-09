Вт, 9.06.2020
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Из-за возможной опасности Брасовский мост закрывают и для общественного транспорта

Мост Брасас

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Ввиду отклонений в отчете о техническом состоянии по Брасовскому мосту на неопределенный срок запрещено передвижение общественного транспорта.  

Движение 11-го трамвая закрыто, а вместо этого организован автобус 11T, который будет курсировать по расположенному рядом переезду. 

Напомним, на Брасовском мосту уже давно ведутся ремонтные работы, и в последние месяцы проезд по нему был разрешен только общественному транспорту и машинам оперативных служб.

Однако, как выяснило агентство LETA в Рижской думе, мониторинг технического состояния моста показал "отклонения в технических измерениях", и мост будет закрыт, пока не будет получена более подробная информация.

Строителями моста выступает литовская компания Kauno tiltai, с которой Рижская дума недавно расторгла договор за ненадлежащее выполнение ремонтных работ на Деглавском мосту.

Галерея: Брасовский мост

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