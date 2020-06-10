Вытащили с того света: молодой мужчина из Таллинна десять дней провел в коме из-за коронавируса

То, что коронавирус угрожает не только пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, доказывает случай проживающего в Таллинне 37-летнего Хейкко Лааса, который в Северо-Эстонской региональной больнице десять дней находился в искусственной коме на вентиляции легких. Врачи не давали ему много шансов на выживание, пишет Rus.Postimees.
"Я не сдавался, но ситуация казалась безнадежной. Говорят, что я был единственным в Эстонии человеком младше 40 лет, который находился в искусственной коме на вентиляции легких, но возле меня в тяжелом состоянии лежало еще много людей чуть старше 30.
Молодым людям не стоит радоваться, что их эта болезнь не касается. Этим вирусом может заразиться любой", - говорит Лаас - уроженец Выхма, сейчас вместе с семьей проживающий в Таллинне.
Будьте осторожны
Он рассказал, что не особо испугался коронавируса, поскольку в начале марта говорили, что он опасен для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Лаас был спортивным и здоровым, никогда не курил, а из-за быстрого темпа жизни на употребление алкоголя не было ни времени, ни желания: "Волновался скорее за проживающих в Выхма родителей".
До заражения Хейкко Лаас три недели сидел с семьей дома. "Забрали детей из детсада и работали дома. После весенних школьных каникул из-за привезенных из поездок вирусов дети всегда подхватывают насморк или другую напасть и мы хотели в этом году этого избежать. Новости из Италии еще сильнее приковали нас к дому, даже продукты заказывали с курьером к двери дома. На улицу все-таки ходили, но избегали людных мест. Где подхватил вирус, я не знаю до сих пор".
Ужасное испытание
После того, как во вторник, 17 марта, его самочувствие ухудшилось, Хейкко Лаас попросил семейного врача дать направление на прохождение теста на Covid-19, но доктор не пожелал давать направление такому молодому человеку. "Два дня ушло на выпрашивания. В итоге в субботу утром семейный врач сказал, что сделает направление, - говорит он. - Конечно, в этом нет ничего особенного, себя нужно отстаивать".
Дома Лаас находился до 26 марта, пытаясь самостоятельно победить вирус, но самочувствие все ухудшалось.
Было сильное головокружение и температура держалась выше 39 градусов, парацетамол сбивал ее только на полчаса.
"У меня был озноб, аппетита не было, кожа полыхала как при солнечном ожоге и постоянно мучила бессонница. Самочувствие становилось только хуже и в итоге вызвал скорую помощь, которая установила, что в кровь недостаток кислорода и следует быстро действовать", - вспоминает Лаас.
В больнице у него обнаружили двухстороннее воспаление легких. Также подозревающий воспаление легких семейный врач уже выписал ему антибиотики и он их принимал три дня.
Лаас получил дополнительный кислород и жаропонижающие, но самочувствие продолжало быстро ухудшаться. 28 марта его ввели в искусственную кому.
"Состояние было ужасное. Я думал, что уже не выберусь живым. То, что меня ввели в кому, было большим облегчением. Я больше не хотел и не мог есть.
Если большинство заболевших коронавирусом теряют обоняние и вкус, у меня все скорее усилилось: еда казалась слишком соленной или сладкой, даже не мог пить обычную негазированную воду Saaremaa — все время был безумный рвотный рефлекс", - рассказывает он.
Врачи оценили вероятность выживания Хейкко Лааса в 15 процентов. Позднее он услышал, что в коме ситуация еще ухудшилась.
Почки отказали и испробованный сначала аппарат для диализа не сработал. Примененная вместо него мощная машина дала свои результаты и после этого состояние пациента начало улучшаться.
"Через десять дней меня вывели из наркоза, но почки не работали. Три раза делали диализ, тогда почки вновь стали функционировать.
После этого потихоньку стал идти на поправку. Сил было невероятно мало и я забыл как ходить. Я потерял 18 килограммов, ноги были как спички. За неделю понемногу вновь начал ходить".
24 апреля Хейкко Лаас вышел из больницы. Позже он вместе с семьей отравился сдавать анализ крови в SYNLAB и выяснилось, что у жены есть антитела к Covid-19. В начале марта жена переболела, но значительно легче, она не чувствовала ни запаха, ни вкуса. Детей болезнь не тронула.
"Когда вернулся домой, был очень слаб, подняться по лестнице было тяжелым испытанием. Но самочувствие потихоньку улучшалось, каждый день проходил по лесу семь-восемь километров.
На полное восстановление, вероятно, уйдет полгода, хотя показатели кровь и снимки легких уже в порядке", - говорит Лаас.
Хейкко Лаас говорит, что людям стоит осознать, что Covid-19 опасен для всех и следует держать дистанцию. В то же время не стоит ставить жизнь на паузу, поскольку экономика должна функционировать.
"Почему у меня так тяжело протекала болезнь, я до сих пор не знаю, но это было ужасное испытание. Я не хотел бы испытать нечто подобное снова".
Выздоровевший Лаас очень благодарен врачам. "В Северо-Эстонской региональной больнице для лечение есть первоклассные техника и навыки, все было очень профессионально. Врачей могу назвать своими спасителями. Я им очень благодарен".
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