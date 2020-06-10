PVD в социальной сети Facebook обнаружила нелегального торговца мясом. Туши были на полу машины

Она отметила, что в течение некоторого времени PVD следила за рекламными объявлениями в Facebook, призывающими пользователей социальной сети покупать свежее мясо, полученное из свиней, выращенных в домашнем хозяйстве.

Изучив рекламные объявления и сопровождающие их комментарии, PVD заподозрила, что свинина, вероятно, не была получена в небольшом хозяйстве, как говорится в рекламе, к тому же мясо распространяют незаконно.

Чтобы проверить подозрения, PVD отреагировала на объявление и совершила контрольную закупку, обнаружив, что свинину распространяет компания Bauskas skārnis - предприятие, не зарегистрированное в PVD, то есть занимающееся незаконной торговлей.

По словам Мейстере, выяснилось, что свинина не была получена в домашнем хозяйстве, как говорится в рекламе, а была закуплена в большом объеме на бойне и далее попала в нелегальный разделочный цех в Яунцоде.

ФОТО: PVD

В транспортном средстве, перевозящем свежее мясо без соблюдения каких-либо гигиенических требований и температурного режима, было обнаружено 672 килограмма свиного мяса и более 50 килограммов птицы неизвестного происхождения.

Мясные туши находились на полу машины, а субпродукты были завернуты в черные пластиковые пакеты, которые не предусмотрены для продовольствия, и размещены в грязных ящиках.

В разделочном пункте в Яунцоде инспекция также выявила грубые нарушения гигиенических требований, в результате чего пища может быть загрязнена и представлять опасность для здоровья потребителей, сообщила представитель PVD.

По факту выявленных нарушений в отношении компании возбуждено административное производство.

PVD призвала компании при публикации рекламы в Интернете указывать регистрационный номер PVD, чтобы потребители могли убедиться в том, что продавец зарегистрирован в службе, а значит - безопасен.

По информации Firmas.lv, компания Bauskas skārnis была зарегистрирована в феврале 2017 года, а ее уставной капитал составляет 2799 евро. Единственным владельцем компании является Инесе Якубоне. Финансовые данные за 2019 и 2018 годы не опубликованы. У компании есть магазин Skarnis в Бауске.