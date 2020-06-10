Самая нелепая попытка ограбления в Эстонии: девушки в масках ворвались на заправку. Все пошло не по плану

Случилось абсолютно все, что только могло пойти не так. Сбежавшие с заправки девушки оставили за собой целую вереницу следов, по которым полицейским не составило никакого труда их вычислить и поймать.

20-летняя Катрина и 21-летняя Терье (поскольку речь идет не об общественных деятелях, редакция Postimees решила не публиковать настоящие имена девушек, чтобы у них была возможность вернуться на законопослушный путь) признались следователю, что 2 декабря выпили вина.

Обе были в игривом настроении, одна шутка привела к другой, и родилась мысль в масках разыграть ограбление заправки.

В черной и фиолетовой шапках они вырезали отверстия для глаз, взяли два кухонных ножа и пошли на заправку.

Далее события развивались быстро. Продавщица при виде грабительниц нажала на кнопку тревоги, и девушки побежали к припаркованному автомобилю, по дороге они выбросили ножи в кусты.

Но на машине они далеко не уехали, поскольку их путь прервался через сотню метров, когда они вылетели в канаву. Далее они стали скрываться пешком, но Катрина обронила кошелек с документами.

На следующее утро девушки с телефона Катрины сделали анонимный звонок заведующей заправки, чтобы попросить прощения за случившееся.

Итог: Пярнуский уездный суд в конце мая признал девушек виновными в попытке ограбления и приговорил Катрину к трем годам и 11 месяцам, а Терье - к трем годами и восьми месяцам тюремного заключения.

Обе получили условный срок с испытательным сроком в четыре года.

Нанесенный работнице заправки моральный ущерб они компенсировали в размере 500 евро.