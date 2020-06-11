Из Москвы в Ригу через Израиль. Бывшая россиянка о войне, любви и китах

- А как бы ты проиллюстрировала Израиль?

- Хм, это, наверно, "Кит". Это точно про Израиль. Израиль – на самом деле он огромен. Он по своей энергии такой мощный, большой, как океан. И я такая точечка, еле заметный кораблик на его поверхности, и непонятно, чего ждать от океана, ведь в его глубине всегда есть своя тайна, что-то, что ты не можешь контролировать никогда.

"Кит". Картина Полины Побережской ФОТО: личный архив

Рига

- Если Израиль – океан, то здесь, получается, суша?

- Нет, Латвия – это река. Я из океана вошла в реку. Тут меня тоже волнами колышет, но я хотя бы берега вижу.

- Не хочешь сойти на берег?

- Если честно, то нет, не в Латвии. Мне нравится здесь, но это не моя страна. Хотя я вообще не знаю, есть ли в мире "моя" страна. В моей идеальной стране не должно быть ненависти – вот и все, это очень просто.

- А в Латвии ты ощущаешь ненависть?

- Смотри, уровень ненависти везде разный, но он есть. В Латвии ее намного меньше, чем в России или, к сожалению, в Израиле. Но да… местные жители, может, на меня обидятся, но она есть. Она идет сверху, увы, от политиков. За 6 лет, что мы тут живем, я же вижу, как власти принимают законы прямо против меня, против моего ребенка. Я не рассматриваю исторические причины такого отношения ко мне как к человеку, говорящему по-русски – они меня не касаются. Но следствия таких законов меня касаются напрямую.

При том, что я сюда приехала по латвийскому же закону.

Вы поймите меня правильно. Я ничего не прошу от государства, мне ничего от него не надо. При этом мы не занимаем здесь ничьих трудовых мест, наоборот – создаем новые, мы сюда вложили и продолжаем вкладывать немалые деньги. Муж у меня по заказу международного телеканала "Настоящее время" делает здесь большую телепрограмму про жизнь в Балтии. И у него большая команда из местных ребят. Это все деньги, налоги.

Полина Побережская и ее сын Лев ФОТО: личный архив

Но сверху власти нам постоянно транслируют, что мы тут очень мешаем. Хочешь не хочешь, но это просто накапливается и начинает быть частью твоего существования здесь, общим фоном. И эта ненависть, пусть она вот такая тихая, без ракет, летящих на голову (как в Израиле) – все равно это в моем восприятии ненависть. Это же государственная политика.

- Сейчас иностранцы прочтут это интервью и скажут: "Боже, какая ужасная страна!"