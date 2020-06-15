После снятия ограничений мы все немного сойдем с ума - словно сорвавшись с цепи бросимся скорее пробовать жизнь на вкус. Травмы будут. Именно так говорят опытные врачи. Неизменно - каждый год от 10 до 15 человек получают серьезные травмы спины, прыгая в воду головой вперед, но эту тему мало обсуждают.

О современных тенденциях травм позвоночника, о том, как развилась спинальная хирургия, почему даже у молодых людей возникают проблемы со спиной и о политике здравоохранения, которая зашла "в тупик", мы поговорили с главным врачом Травматологической и ортопедической больницы и преподавателем кафедры ортопедии Рижского университета им. Страдыня Калвисом Бриуксом. Он работает в области спинальной хирургии уже 20 лет.

Прыгнуть в воду головой вперед и сломать позвоночник - классика жанра. В этом плане ничего не меняется.

В этом отношении Латвия и Литва являются лидерами в Европе. Вы знаете, сколько в Латвии озер? Более 2000, плюс пруды и карьеры.

Но и Скандинавия - Финляндия, Швеция - страны, богатые водоемами.

Там количество травм значительно ниже, и причина этого - образование населения. Мы в некоторой степени аборигены - постсоветский продукт, хотим мы признать это или нет. Мы считаем, что государство должно заботиться о нашем здоровье, а человек при этом не должен нести ответственность за что-либо. Это очень хорошо можно увидеть, посмотрев на велосипедистов. В Германии каждый велосипедист носит шлем, в Латвии - лишь каждый десятый.

В Латвии навыки плавания ниже всякой критики - если основываться на скандинавской дефиниции, только 15–25% населения страны умеют плавать. Число утонувших в Латвии самое высокое в Европе - 6,1 на 100 тысяч жителей. Существует ли связь между навыками плавания и травмами в воде?

Навык плавания никак не связан со статистикой, которую образуют те, кто прыгает в воду головой вперед и ломает позвоночник. В основном это молодые люди в возрасте до 40, 50 лет, половина из них - в состоянии алкогольного опьянения. Часть из них с низким интеллектом и социальным уровнем.

Просто помните: никогда, никогда и еще раз никогда не прыгайте в воду головой вперед, потому что момент острых ощущений несоразмерен риску.

Что происходит с человеком в момент прыжка?

Человеку кажется, что при прыжке головой вперед его смогут защитить вытянутые руки, но при соприкосновении с водой руки автоматически расходятся в сторону, полностью обнажая голову. Доказано, что можно безопасно прыгать в воду с высоты одного метра, если глубина не менее трех метров. Если же глубина составляет один метр, это все равно, что прыгать головой со стола на пол и надеяться, что ничего не произойдет. Когда человек прыгает головой, она наклоняется вперед, потому что действуют две силы - компрессия и изгиб. В результате один из позвонков ломается. Весь наш вес - 70 или 100 килограммов - ударяет по одному позвонку, который разбивается на множество фрагментов, а канал, в котором находится спинной мозг, сжимается. Импульс от мозга больше не поступает, и человек не способен более двигать руками или ногами.

Он может оставаться в сознании и, если кто-нибудь, ему не поможет, просто утонет. “Красивая смерть”.

Если мы сравним количество погибших в ДТП - тонут практически столько же, но трагедиях на воде говорят мало. Возможно, что большинство тонут, потому что не могут выбраться из воды после прыжка.

ФОТО: Травматологическая и ортопедическая больница

Если "красивой смерти" не произошло и человек попадает к вам, насколько медицина может ему помочь?

Это зависит от степени повреждения спинного мозга - если он полностью сломан, импульсы от головы больше не поступают в мышцы, тогда нет никакой надежды на возобновление движения. На шее семь позвонков. Чем выше перелом, тем хуже последствия. Если травма спинного мозга находится на уровне третьего шейного позвонка, то человек сможет двигать плечами и ртом, но руки и ноги не будут работать. Если повреждение находится на уровне седьмого шейного позвонка, то руки не полноценно, но все-таки будут двигаться, а ноги нет. Инвалидное кресло в любом случае. Бывает, человеку везет - позвоночник сломан, но спинной мозг не поврежден. В таком случает позвоночник стабилизируют и вставляют имплантаты, качество жизни в будущем может быть относительно хорошим. Однако не стоит надеется на удачу.

То есть в случае таких травм медицина бессильна?

Да, восстановить функцию рук и ног не в силах хирурга.

Можно ли ждать, что в ближайшем будущем медицина научится восстанавливать спинной мозг?

Это то, чего человек хочет - ничего не делать в своей жизни, чтобы медицина обо всем позаботилась. Есть такой закон равновесия - если одни травмы уменьшаются, то другие увеличиваются. Мир развивается, и способы получения травм, меняются. Если в прошлом было много производственных травм, то сейчас это редкость, потому что промышленные технологии стали безопаснее. С другой стороны, люди больше отдыхают, поэтому стало больше травм, связанных с отдыхом и развлечениями - например, кто-то падает со скалы, делая селфи. Новая тенденция - травмы, полученные при вождении всевозможных электрических транспортных средств. Наиболее распространенными являются травмы рук - переломы локтя и предплечья.

ФОТО: Травматологическая и ортопедическая больница

Сломать руку? Звучит не так уж и страшно…

Страшно! Чаще всего последствия переломов остаются на всю оставшуюся жизнь.

Где наиболее распространенные велосипедные травмы - в городе, или, например, при спуске с горы?

У нас самая трагичная - это улица Барона, где движение криминальное, но никто не пытается его изменить.

А какие травмы получают мотоциклисты?

Травмы можно разделить на три группы - те, которых можно избежать, соблюдая принципы безопасности, те, которых нельзя избежать - судьбоносные, и травмы, на которые мы сами идем, даже если знаем, что риск высок. Мотоцикл относится к третьей группе. Здесь дело даже не в скорости - очень часто при медленной езде водитель приносит больше вреда.

ФОТО: Травматологическая и ортопедическая больница

Каким еще способом можно повредить спину?

Человеческий позвоночник относительно сильный и достаточно защищен - его нельзя сломать, споткнувшись или упав со стула. Обычно позвоночник ломается двумя способами - при падении с высоты и при автомобильных авариях. Опасная высота - это примерно 2,5 - 3 метра, то есть первый этаж. Однако если человек в хорошей форме и готовится к прыжку, высота второго этажа для него не будет столь опасной. Травмы чаще всего возникают в случае неожиданного падения.

ФОТО: Травматологическая и ортопедическая больница

Давайте поговорим о тех, кто не прыгает, не падает, не рискует, а со спиной все равно все плохо, причем в очень раннем возрасте. Почему возникают такие проблемы - образ жизни или мы просто стареем?

Конечно, есть молодые люди в возрасте 25 лет, у которых сломаны диски. Почему так происходит - пока неизвестно. Это сочетание разных причин. Здесь важны наследственность и тип позвоночника. Существует четыре основных типа искривления позвоночника. Общепринятый, идеальный S-тип - у более половины людей. У других позвоночник либо прямой, как палка (практически без искривления), либо с заметно усиленными изгибами. Чем прямее позвоночник, тем больше нагрузка на нижние поясные диски, которые потом быстрее трескаются и изнашиваются.

Здоровье позвоночника зависит и от образа жизни - курит человек или нет, потому что от 80% до 90% диска - это вода, но нет кровеносных сосудов, поэтому он питается от позвонков. Когда мы курим, мы нарушаем поступление пищи в позвонки и межпозвоночный диск, который, таким образом, быстрее сохнет и стареет. Пища и окружающая среда также важны. Ну и, конечно, образ жизни. Если бы человек был создан для постоянного сидения, у него был бы огромный зад и коротенькие ножки, но у нас ноги длинные, а это значит, мы должны ходить.

ФОТО: Травматологическая и ортопедическая больница

На здоровье спины влияет стресс, который негативно сказывается на качестве мышц. Если человек все время напряжен, как будто ждет удара, напряженные мышцы становятся болезненными и увеличивают давление на диск, а также ухудшают обмен веществ. В свою очередь, если мышцы слабы, то любая наша работа создает нагрузку на диск, то есть мышцы не воспринимают нагрузку и она перемещается на диск.

Что делать? Своевременно проверять спину, ходить к физиотерапевту?

Организм человека умнее любых врачей - он приспосабливается, оптимизирует и предотвращает перегрузки, активируя другие мышцы и защитные механизмы. Вам нужно прислушиваться к своему организму, а не навязывать ему рекомендации специалистов и неспециалистов, которые меняются со временем. Раньше люди могли лучше слушать свое тело и самостоятельно решать проблемы, а теперь они почти ничего не могут сделать без советов других.

Можно ли при правильном образе жизни, занятиях спортом, фиксирующих корсетов и т.д. победить главную проблему офисных работников - спондилез, спондилоартроз?

Невозможно. Это все равно что просить: дайте мне эликсир, чтобы я не старел, чтобы был как в 16 лет. Был такой журнал "Sveiks un vesels". Там один преподаватель подробно описал, что происходит с нашим организмом в течение года, как он стареет. Было показано, что после 30 лет мы начинаем терять мышечную массу, которая замещается соединительной тканью и жировой тканью. Даже если вы спортсмен, этот процесс неизбежен. Именно поэтому карьера профессиональных спортсменов заканчивается после 35, 40 лет.

Физиотерапия - это способ, которым ленивый европеец оправдывает свой пассивный образ жизни.

Ко мне приходят люди в возрасте 80 и 85 лет, и я вижу, что они в отличной форме. Я спрашиваю: "Как вы живете?" Все они говорят что-то вроде: "Я каждое утро делаю зарядку, двигаю суставами, начиная с мизинца и так далее".

То есть можно не откладывать на операцию спины в старости?

Почему нужно откладывать? Нужно бороться, чтобы за это платило государство.

Почему вы в своей стране, в которой всю жизнь работаете и платите налоги, должны еще платить и за эту услугу?

Подобные операции стоят очень дорого и мало кто может оплатить их из собственных ресурсов.

Существуют ли определенные движения, которые могут помочь укрепить спину?

Вы можете сходить к физиотерапевту и он расскажет вам, как правильно отрегулировать кресло, как сидеть и держать голову за компьютером. Физиотерапевт проверит ваши мышцы, расскажет о слабых сторонах, научит тренировать глубокие мышцы.

Как изменилась хирургия позвоночника за 20 лет?

Изменились технологии и понимание того, что мы делаем. Раньше мы просто оперировали сломанный позвонок или сломанный диск и все. Теперь образ мышления другой - врачи изучают и анализируют, почему именно этот диск сломался, а не какой-нибудь другой, развилось понимание того, как биомеханически построен человек. Таким образом, когда человек приходит к знающему хирургу позвоночника, специалист оценивает весь позвоночник и может предсказать, что может случиться со спиной пациента через десять лет. Поэтому результаты лечения стали лучше.

Учитывая третье место в списке стран с худшим бюджетом здравоохранения в Европе мы на хорошем уровне.

Как наш бюджет здравоохранения выглядит на фоне остальной Европы?

Мы находимся в гораздо худшем положении, чем Эстония и Литва. Только Румыния и Хорватия тратят меньше на здравоохранение на душу населения в Европе. По данным 2018 года, Латвия планировала тратить около 1000 долларов в год на человека, а Эстония и Литва - около 1600 долларов. Самый большой бюджет на человека в год в Германии - 5000 долларов. Мы ездим на аналогичных с немцами автомобилях, живем в одинаково хороших квартирах и домах, наши супермаркеты, в отличие от Германии, открыты по воскресеньям, и мы также нуждаемся в медицинских услугах, как и немцы, но бюджет на человека в пять раз меньше. С выделенным финансированием мы получаем относительно хорошую медицину - конечно, не в пять раз хуже, чем в Германии. Но... хороший результат был достигнут за счет зарплат и терпения медицинского персонала. Учитывая небольшое количество государственного финансирования, пациент должен считаться с относительно большим личным вкладом в здоровье.

Гражданин Латвии вынужден платить за медицинскую помощь почти столько же, сколько гражданин Люксембурга, Франции или Дании.

Поговорим на другую тему. Люди до сих пор очень боятся операций на позвоночнике, связывая эту процедуру с огромным риском. Эти стереотипы обоснованы?

То, что операция на спине - это самая последняя ступень - это действительно общественный миф, который культивируется. Он идет еще с советских времен, когда после простой операции на спине человеку приходилось еще много месяцев лежать в больничной койке. Вот почему в больницах когда-то были парикмахерские и магазины. Спинальная хирургия развивается быстро - перелом можно прооперировать за полчаса, оставив лишь небольшие порезы. Еще 30 лет назад шрамы от подобных операций были в три раза больше. Сегодня мы отпускаем домой пациента уже на следующий день после операции.

В советское время рентгеновское разрешение было ниже, магнитно-резонансная томография отсутствовала, поэтому было сложно поставить точный диагноз и предотвратить какие-либо любые повреждения. Раньше бывало так, что после операции становилось хуже, чем до. Старшее поколение врачей, которые не следят за развитием медицинских технологий, часто пытается отговорить пациентов от операции. Однако то, как было тогда, и как сейчас - не сопоставимые вещи. Если раньше оперировали только в том случае, если человеку совсем плохо, то сейчас проводится операция, чтобы просто улучшить качество жизни.

Можете ли вы помочь пациентам с онкологией?

Опухоли диагностируются все чаще - кривая быстро растет, но возраст пациентов уменьшается.

Если когда-то рак молочной железы диагностировали в основном у женщин 50 лет, то сейчас опухоль в 30 лет не редкость.

Во-первых, опухоли в области спины встречаются редко, чаще встречаются метастазы от четырех органов - молочной железы, предстательной железы, почек, легких. Это реальность, с которой мы сталкиваемся все чаще и чаще. Опухолевые операции можно разделить на две группы: первая - радикальная, когда удаляется вся опухоль, вторая - паллиативная, когда опухоль полностью удалить нельзя, а только уменьшить, ослабить симптомы. Если есть прогноз, что человеку жить осталось меньше года, агрессивное вмешательство не имеет смысла, потому что операция масштабная и может только ухудшить ситуацию.

В сравнительно редких случаях необходима радикальная операция по удалению позвоночной опухоли и замене искусственным позвонком, но такие операции требуют большого опыта, умений и ресурсов хирурга и команды. Именно эти серьезные операции зависят от государственного бюджета.

Очень часто гораздо лучше операции могут помочь лучевая или химиотерапия. Эти области развиваются гигантскими темпами, но также требуют огромного финансирования. В странах с нормальным финансированием пациент получает комбинированную помощь. Но наш бюджет не может себе этого позволить.

Это означает, что пациент с онкологическими заболеваниями может получать комбинированную медицинскую помощь высокого уровня, но денег нет, поэтому проходит лечение по минимальной программе?

Мы должны понимать, где мы живем и каковы наши возможности. В то же время, приведя в порядок дела, мы можем помочь намного больше. Однако не всегда манипуляции полезны. В Германии, например, этот процесс коммерциализирован.

Если вы спросите: “Вы можете помочь?”, они вам ответят: “Да, можем”. - “А сколько это будет стоить?” - “100 000”.

Но они не скажут, будет ли в этом смысл и насколько большой, не скажут, что вылечить невозможно, а в лучшем случае "дадут несколько месяцев". Люди хватаются за соломинку, но не во всех случаях конкретная помощь имеет смысл.

Что в немецком здравоохранении лучше? Вероятно, технологии, а не знания и навыки врачей?

Там строгий порядок, организация и огромные человеческие ресурсы. Зачем им нужны иностранные врачи? Для черной работы. В Латвии каждый пациент персонализирован, поэтому врач делает все - организовывает, думает, как прооперировать, пытается получить оплачиваемое государством место, готовится к операции, отправляет на обследование, оперирует, выхаживает, выписывает рецепты, больничный, оформляет инвалидность. В Германии все строго - каждый делает свое дело. Если вы хирург, сидите в операционной и делаете только то, что получается лучше всего. Стандартные вещи мы делаем так же хорошо, как и в Германии, мы работаем с теми же имплантатами, что и в Германии. Мы маленькая страна размером с один район Германии. Поэтому у специалистов их крупных центров, где работают с тяжелыми случаями, больше опыта, чем у наших. Другая проблема: Латвия закупает современные медицинские технологии, но они не используются в достаточной мере или не используются вообще.

Почему?

Потому что государство закупает современное оборудование, а финансирование услуг остается на том же низком уровне, иными словами, учреждению не платят за использование современных технологий. Часто дорогие технологии стоят и ждут, когда будет создана система оплаты услуг.

Во многих специальностях платежная система существенно не изменилась за 15 лет.