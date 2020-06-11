Чт, 11.06.2020
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Подростки в Слоке до смерти избили мужчину. Их приговорили к девяти годам тюрьмы

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Рижский районный суд приговорил двух подростков к девяти годам лишения свободы за убийство мужчины на кладбище в Слоке в июле прошлого года, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

По данному делу было предъявлено обвинение троим, двое из которых являются несовершеннолетними.

Оба несовершеннолетних были приговорены судом к реальному тюремному заключению сроком на девять лет, что близко к максимальному сроку наказания, предусмотренному Уголовным законом для несовершеннолетних, а именно к десяти годам реального тюремного заключения.

Совершеннолетнему суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 13 лет. 

Всем троим также определен пробационный надзор на три года. 

Обвиняемые, в том числе несовершеннолетняя девочка и мальчик, будучи в состоянии алкогольного опьянения, недалеко от железнодорожной станции в Слоке заметили мужчину и в гневе из-за предыдущего конфликта начали его пинать и избивать.

Затем они отвели пострадавшего на кладбище в Слоке, где продолжали его избивать и душить. Через некоторое время обвиняемые покинули место преступления, затем вернулись и продолжили избивать жертву.

Человек скончался от травм в медицинском учреждении.

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