Подростки в Слоке до смерти избили мужчину. Их приговорили к девяти годам тюрьмы

По данному делу было предъявлено обвинение троим, двое из которых являются несовершеннолетними.

Оба несовершеннолетних были приговорены судом к реальному тюремному заключению сроком на девять лет, что близко к максимальному сроку наказания, предусмотренному Уголовным законом для несовершеннолетних, а именно к десяти годам реального тюремного заключения.

Совершеннолетнему суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Всем троим также определен пробационный надзор на три года.

Обвиняемые, в том числе несовершеннолетняя девочка и мальчик, будучи в состоянии алкогольного опьянения, недалеко от железнодорожной станции в Слоке заметили мужчину и в гневе из-за предыдущего конфликта начали его пинать и избивать.

Затем они отвели пострадавшего на кладбище в Слоке, где продолжали его избивать и душить. Через некоторое время обвиняемые покинули место преступления, затем вернулись и продолжили избивать жертву.

Человек скончался от травм в медицинском учреждении.