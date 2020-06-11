Подростки 14-18 лет впредь понесут административную ответственность за курение и распитие алкоголя

Сейм в третьем чтении поддержал поправки к закону о защите прав детей, установив для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет административную ответственность за покупку, хранение или употребление табачных изделий и алкогольных напитков или других опьяняющих веществ, а также употребление энергетических напитков.