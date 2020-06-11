Чт, 11.06.2020
В дальнейшем решения о введении повторных ограничений будут приниматься, исходя из нескольких связанных с распространением Covid-19 показателей. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Подростки 14-18 лет впредь понесут административную ответственность за курение и распитие алкоголя

ФОТО: John-Mark Smith/ Pexels

Сейм в третьем чтении поддержал поправки к закону о защите прав детей, установив для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет административную ответственность за покупку, хранение или употребление табачных изделий и алкогольных напитков или других опьяняющих веществ, а также употребление энергетических напитков.

Ответственность предусмотрена за правонарушения, связанные с курением, использованием, покупкой или хранением табачных изделий, растительных продуктов для курения, электронных курительных приборов и их заправочных баков. 

Административная ответственность установлена также за вовлечение несовершеннолетних лиц в процесс курения, употребления алкогольных или других опьяняющих веществ и энергетических напитков.

В аннотации к законопроекту сказано, что административное наказание к несовершеннолетним лицам будет применяться в случае, если использование принудительных мер воспитательного характера окажется нецелесообразным.

Штраф для несовершеннолетних составит от 5 до 35 евро.

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