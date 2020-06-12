Для поджога машины многого не надо. Достаточно маленькой стеклянной бутылочки

Речь идет об ароматизаторах в маленьких стеклянных баночках, которые многие любят вешать на зеркало заднего вида. Все дело в том, что баночка может работать в качестве линзы, которая собирает и концентрирует солнечные лучи на одной точке.

Если такое происходит, то до возгорания в салоне автомобиля остаются считанные минуты. RUS TVNET уже рассказывал о таком опыте водителя автомобиля Volvo.

ФОТО: Bez Tabu

Как передаче Bez Tabu рассказал владелец автомобиля, он решил попробовать жидкий ароматизатор, и уже успел "выиграть в эту лотерею". К сожалению, за выигрыш в этом случае ему самому придется заплатить - автомобилю Volvo необходим косметический ремонт.

При этом нужно добавить, что все могло закончиться и хуже. Собеседник Bez Tabu вспоминает, что его знакомые сталкивались с ситуациями, когда из-за оставленной на подоконнике бутылки с водой сгорал деревянный стол, который находился в центре комнаты.

ФОТО: Bez Tabu

Риск, что такое произойдет, не такой уж и высокий. Однако профессор RTU, доктор физических наук Юрис Блумс указывает на то, что объект с вогнутой поверхностью фокусирует световые лучи, а основание бутылок чаще всего является именно таким, поэтому действует как линза.

Профессор указывает, что к возгоранию также может привести наполненная водой пластмассовая бутылка. Поэтому лучше позаботиться о том, чтобы такие вещи не стояли под прямыми лучами солнца.

Видео: Сюжет Bez Tabu