У тех рижан, кто не перезаключит договор с Clean R, после Лиго начнут забирать мусорные контейнеры

Компания сообщает, что с 20 мая договоры о вывозе бытовых отходов еще не перезаключили примерно 6% владельцев частных домов и юридических лиц.

Clean R призывает жителей и предпринимателей перезаключить договоры до 23 июня. По тем адресам, где договоры заключены не будут, после праздников Clean R начнет забирать принадлежащие компании контейнеры.

Clean R обеспечивает вывоз отходов в центре Риги, Латгальском предместье и Курземском районе.

Контейнеры компания заберет и у не перезаключивших договоры рижан на своих новых зонах обслуживания, и у рижан, которых компания обслуживала раньше, но которые не заключили договор с новым поставщиком услуг.

Договоры можно перезаключить в электронном виде или в центрах обслуживания клиентов.

Как сообщалось, с 20 мая в столице вступил в силу новый порядок вывоза отходов. Услуги вывоза отходов в Центральном районе и Латгальском предместье, а также на административной территории Курземского района теперь предоставляет Clean R.