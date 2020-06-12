Подошел сзади и пытался сорвать цепочку. Храбрые рижане на кладбище задержали вора

7 июня около 10:45 мужчина, который пришел на одно из рижских кладбищ для того, чтобы навести порядок на могиле, почувствовал, что сзади к нему подошло некое незнакомое лицо и попыталось сорвать с шеи золотую цепочку. Об этом рассказывает Госполиция на своей странице Facebook.
Цепочка была достаточно широкой, поэтому не порвалась. Мужчина обернулся, увидел злоумышленника, после чего началась драка. Пострадавший смог завалить грабителя на землю, после чего вызвал полицию.
В тот момент мимо шла некая неравнодушная женщина, которая, заметив происходящее, помогла связать вора с помощью куртки.
Вскоре на место происшествия прибыла Госполиция, которая задержала преступника и доставила его в участок полиции.
Было установлено, что задержанным является мужчина 1993-го года рождения, ранее он уже попадал в поле зрение полиции из-за кражи цепочек и других преступлений - как имущественного характера, так и за незаконный оборот наркотиков.
Начат уголовный процесс. Задержанному грозит лишение свободы до пяти лет.
Госполиция выражает благодарность пострадавшему мужчине и храброй женщине, которые смогли задержать злоумышленника на месте преступления. В то же самое время всех нас призывают не подвергать свою жизнь риску и в случае необходимости звонить в полицию.
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