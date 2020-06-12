У супруги Зеленского - Covid-19. У президента Украины коронавирус не обнаружили

Елена Зеленская рассказала, что ее удивил поставленный диагноз, поскольку она и члены ее семьи соблюдали все меры предосторожности, в том числе носили маски и перчатки, а также ограничили контакты.

В социальной сети Facebook Елена призналась, что это неожиданные новости:

"Особенно учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила - маски, перчатки, минимальный контакт".

При этом супруга президента рассказала, что чувствует себя хорошо, она на амбулаторном лечении⠀и изолирована от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности.

"Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", - добавила она.

Пользуясь случаем, Елена напомнила о важности носить маску:⠀

"Маска, чтобы не заразить других! Вы можете не знать о том, что вы заражены, не чувствуете никаких симптомов и... опасно для окружающих вас. Маска в общественном месте - это не только правило, но и признак уважения к другим людям!".

По данным на утро 12 мая, в Украине коронавирус выявили у 29 753 человек, из них 13567 человек выздоровели, еще 870 умерли.