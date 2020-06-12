Пт, 12.06.2020
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"Нельзя исключать возможность поджога": председатель правления о пожаре в цеху Lido

Пожар в мясоперерабатывающем цеху Lido

ФОТО: Zane Bitere / LETA

По словам председателя правления Lido Риты Аузини, пожар в мясоперерабатывающем цеху никак не повлияет на работу ресторанов, отметила она в разговоре с LETA. 

Она добавила, что причина пожара пока не установлена, и нельзя исключать возможность злонамеренного поджога.

Здание цеха застраховано, однако пока ущерб еще не установлен - необходимо время, чтобы подсчитать все потери от пожара. 

На данный момент все еще ведется работа по устранению последствий пожара и восстановлению производства, рассказала она.

Аузиня еще раз отметила, что сотрудники, находившиеся на момент начала пожара в цехе, своевременно покинули помещения и их здоровью ничего не угрожает.  

"Огромная благодарность пожарным, которые оперативно прибыли на место ЧП и вовремя ограничили открытое пламя, предотвратив распространение огня и еще больший ущерб", - отметила Аузиня. 

Видео: Пожар в мясном цехе Lido 

Напомним, в четверг вечером в мясоперерабатывающем цеху сети ресторанов Lido начался пожар. Он был локализован около полуночи, а полностью потушен в 3.57.

Пожар возник в двухэтажном производственном здании, где расположены склад ангарного типа, административные помещения и коптильный цех. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

Галерея: Пожар в мясном цехе Lido 

  • В 2018 году оборот Lido составил 41,883 миллиона евро, что на 8,5% больше, чем годом ранее, но прибыль компании снизилась в 7,3 раза и составила 241 365 евро. Финансовые результаты компании за 2019 год еще не опубликованы.
  • Компания Lido была зарегистрирована в сентябре 1991 года, уставной капитал - 1,292 миллиона евро.
  • Реальными бенефициарами компании являются Гунар Кирсонс и гражданин России Владимир Шестаков, владеющий холдинговой компанией SIA ​​VSh Holding.
  • 11 июня стало известно, что люксембургское предприятие Amber Beverage Group Holding рассматривает возможность купить 49% акций латвийской сети ресторанов Lido. 

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