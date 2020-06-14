"Мы не крутим обороты в отсечку". На парковке Akropole снова прошел автослет

Галерея: Открытие сезона Cars and Coffee Riga

СС Nation (Cars and Coffee Riga) - что это?

Cars and Coffee Riga - это личная инициатива страстного автолюбителя Сергея Ананича, который преследует лишь одну цель - развивать автомобильную культуру в Латвии.

Он сам - счастливый обладатель "BMW в 39-ом кузове". На своем автомобиле он часто участвовал в различных слетах для автолюбителей по всему миру - по-настоящему вдохновлялся, как развита автомобильная культура в других странах, и пришел к выводу, что пора ее поднимать на новый уровень и в Латвии.

В 2019 году он просто кинул клич в социальных сетях, в стиле "приезжайте все, у кого необычные машины и/или кто по-настоящему любит автомобили на парковку Akropole". Такие слеты оказались неожиданно востребованными.

Подробнее об этом движении можно узнать из статьи: