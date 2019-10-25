"Мы - не школьники на парковке": автослеты у т/ц Akropole вернутся, но это еще не все

Этим летом "автомобильные слеты" у торгового центра Akropole буквально взорвали город. Для своей финальной тусовки, на которой были оглашены победители первого сезона, организаторы выбрали другое место, однако, в новом сезоне авто-свидания на парковке Akropole возобновятся, к тому же следующим летом основатель движения Cars and Coffee Riga Сергей Ананич планирует грандиозный автомобильный фестиваль - об этом и не только он рассказал в интервью порталу TVNET.
Cars and Coffee Riga - кто это?
Напомним, Cars and Coffee Riga - это личная инициатива страстного автолюбителя Сергея Ананича, который преследует лишь одну цель - развивать автомобильную культуру в Латвии.
Он сам - счастливый обладатель "BMW в 39-ом кузове". На своем автомобиле он часто участвовал в различных слетах для автолюбителей по всему миру - по-настоящему вдохновлялся, как развита автомобильная культура в других странах, и пришел к выводу, что пора ее поднимать на новый уровень и в Латвии.
Для начала он просто кинул клич в социальных сетях, в стиле "приезжайте все, у кого необычные машины и/или кто по-настоящему любит автомобили на парковку Akropole". Такие слеты по пятницам оказались неожиданно востребованными.
Галерея: Cars and Coffee Riga, 13 сентября 2019
Закрытие первого сезона - финальная тусовка
Слеты проходили на парковке Akropole, однако для последней встречи сезона организаторы выбрали новое место - им стал ангар недалеко от Wolftrike Drifta Halle.
Как рассказал Сергей, это было обусловлено погодными условиями - уже на последнем слете у Akropole стало понятно, что под открытым небом просто зябко, да и дождь для прогулки плохой напарник.
Эти проблемы как раз решал ангар, к тому же для последней вечеринки был устроен и специальный фуд-корт - то есть можно было не только показать свой автомобиль, поучаствовать в борьбе за титул лучшего, проголосовать и посмотреть другие, но и поесть и попить.
Видео: Закрытие первого сезона Cars and Coffee Riga
Хотел как лучше, получилось как всегда
Говоря о лучших автомобилях этого сезона, Сергей признается, что понял свою ошибку как организатора - чтобы выбрать лучшие автомобили, представленные на слетах в первом сезоне, прямо на финальном мероприятии всем участникам и гостям выдавались листовки для голосования. Своеобразной урной стал автомобиль самого Сергея. С 15.00 до 20.00 шло голосование, а к 21.00 были подсчитаны победители.
Мнение зрителей не оказалось объективным, так как один участник привел слишком большую группу поддержки и сагитировал друзей для личной победы.
Не все остались довольны таким результатом, в том числе сами организаторы. В будущем Сергей планирует брать всю ответственность на себя и называть победителей по мнению организаторов, как делают в похожих слетах за рубежом.
Видео: Закрытие первого сезона Cars and Coffee Riga
Слеты у Akropole вернутся
По словам Сергея, зимой слетов не будет - холодно, но весной встречи раз в две недели на парковке Akropole возобновятся.
Со слов Сергея, перед последним слетом организаторы связывались с торговым центром, никаких упреков с их стороны не прозвучало.
За порядком, как и прежде, организаторы будут следить лично, а также продолжат акцентировать в социальных сетях, что на слетах нельзя шуметь, мусорить и употреблять запрещенные вещества.
Как отмечает Сергей, приехать на парковку для многих проще, чем в закрытый ангар - некоторые люди очень скованные, стеснительные, а там царит более свободная, ни к чему не обязывающая атмосфера, а в том же ангаре она все же чуть более закрытая, хоть и такая же добродушная.
"Мы не школьники на парковке" - в планах большой фестиваль
Сергей Ананич поделился, что слетами на парковке Akropole он не ограничится - у него в планах следующим летом устроить грандиозный автомобильный фестиваль на 2-3 дня, скорее всего, с пятницы по воскресенье.
Для участия в фестивале будет необходимо прислать фотографию автомобиля с описанием, что в нем особенного - все, как это делается на зарубежных мероприятиях подобного рода. Таким образом, для фестиваля будут отобраны самые интересные и достойные, без случайных машин, отмечает Сергей.
Благодаря личным контактам, он может привезти в Ригу красивые автомобили из соседних государств:
"Я запросто смогу привезти машин 20 из России, которые в целом на очень высоком уровне, машин 30 из Литвы, машин 20 из Эстонии, из Польши ребят... Машин 100 из зарубежья я точно соберу".
Сергей очень верит в успех своего мероприятия:
"Мне уже человек 20 после последнего раза сказали - если провести мое мероприятие в момент Auto Exotica - то, к сожалению, Auto Exotica умрет", - гордится он.
В то же время, по признанию Сергея, действующие игроки рынка не спешат с ним сотрудничать, называя их движение "школьниками на парковке". Сам Сергей в своих силах и успехе не сомневается - он уже заручился аудиторией, поддержкой спонсоров, энтузиастов и рекламодателей.
Согласно предварительным планам, участие в фестивале для владельца автомобиля будет стоить порядка 20-30 евро, как это принято на схожих фестивалях в Польше и России.
По словам Сергея, речь не идет о выручке для организатора, а об элементарном покрытии организационных расходов - чтобы напечатать буклеты, разместить, например, биотуалеты, убрать территорию и прочее.
В чем интерес владельцев таких автомобилей? По словам Сергея, на таких мероприятиях авто-энтузиасты получают оценку своего труда, признание, что всегда очень приятно - это Сергей знает по личному опыту.
"Вы встречаете точно таких же людей, которых не понимают окружающие, и это здорово", - говорит он.
Что касается зрителей, вход на мероприятие будет стоить порядка 3-5 евро. Ориентировочное место проведения - Рига или в радиусе 5 км от нее. Пока что ведутся переговоры и точного места Сергей назвать не может.
Не скучают и зимой
Пока для физических встреч возможности нет, Cars and Coffee Riga своим поклонникам предлагают следить за их YouTube-каналом - Сергей обещает, что там регулярно будут появляться видео от автомобильных энтузиастов со всей Латвии.
"Благо у нас, таких много", признается заядлый автомобилист.
Видео: Встреча Cars and Coffee Riga у т/ц Akropole