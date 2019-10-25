"Мы - не школьники на парковке": автослеты у т/ц Akropole вернутся, но это еще не все

Cars and Coffee Riga - кто это?

Напомним, Cars and Coffee Riga - это личная инициатива страстного автолюбителя Сергея Ананича, который преследует лишь одну цель - развивать автомобильную культуру в Латвии.

Он сам - счастливый обладатель "BMW в 39-ом кузове". На своем автомобиле он часто участвовал в различных слетах для автолюбителей по всему миру - по-настоящему вдохновлялся, как развита автомобильная культура в других странах, и пришел к выводу, что пора ее поднимать на новый уровень и в Латвии.

Для начала он просто кинул клич в социальных сетях, в стиле "приезжайте все, у кого необычные машины и/или кто по-настоящему любит автомобили на парковку Akropole". Такие слеты по пятницам оказались неожиданно востребованными.

Галерея: Cars and Coffee Riga, 13 сентября 2019

Закрытие первого сезона - финальная тусовка

Слеты проходили на парковке Akropole, однако для последней встречи сезона организаторы выбрали новое место - им стал ангар недалеко от Wolftrike Drifta Halle.

Как рассказал Сергей, это было обусловлено погодными условиями - уже на последнем слете у Akropole стало понятно, что под открытым небом просто зябко, да и дождь для прогулки плохой напарник.

Эти проблемы как раз решал ангар, к тому же для последней вечеринки был устроен и специальный фуд-корт - то есть можно было не только показать свой автомобиль, поучаствовать в борьбе за титул лучшего, проголосовать и посмотреть другие, но и поесть и попить.

Видео: Закрытие первого сезона Cars and Coffee Riga

Хотел как лучше, получилось как всегда

Говоря о лучших автомобилях этого сезона, Сергей признается, что понял свою ошибку как организатора - чтобы выбрать лучшие автомобили, представленные на слетах в первом сезоне, прямо на финальном мероприятии всем участникам и гостям выдавались листовки для голосования. Своеобразной урной стал автомобиль самого Сергея. С 15.00 до 20.00 шло голосование, а к 21.00 были подсчитаны победители.

Мнение зрителей не оказалось объективным, так как один участник привел слишком большую группу поддержки и сагитировал друзей для личной победы.

Не все остались довольны таким результатом, в том числе сами организаторы. В будущем Сергей планирует брать всю ответственность на себя и называть победителей по мнению организаторов, как делают в похожих слетах за рубежом.

Видео: Закрытие первого сезона Cars and Coffee Riga

Слеты у Akropole вернутся

По словам Сергея, зимой слетов не будет - холодно, но весной встречи раз в две недели на парковке Akropole возобновятся.

Со слов Сергея, перед последним слетом организаторы связывались с торговым центром, никаких упреков с их стороны не прозвучало.