Они снова это сделали! Как прошел очередной слет автомобилей у Akropole
Как уже подробно рассказывал Русский TVNET, на парковке торгового центра Akropole родилось стихийное движение любителей автомобилей - именно здесь в последнее время с периодичностью раз в неделю собирались обладатели ярких, спортивных, нестандартных, одним словом - всевозможных машин. Не стала исключением и эта пятница, 13 сентября.
На этот раз команда TVNET отправилась на мероприятие Cars and Coffee Riga, чтобы подготовить для вас подробный фоторепортаж.
Напомним, движение Cars and Coffee Riga старается максимально следить за порядком на парковке и соблюдать тишину.
Накануне очередного мероприятия организаторы распространили обращение к посетителям, призвав к соблюдению общественного порядка и уважению жителей домов, расположенных поблизости.
❗️❗️INFORMATION ❗️❗️ ⠀ On “Cars and Coffee” meet strictly not allowed - ❌Burnout making ❌Drift ❌Loud exhaust demonstration ❌Littering ❌Loud and heavy bass audio sound system demonstration. ⠀ ⠀ Please respect other people who live close to AKROPOLE Parking. Otherwise our “Cars and Coffee” meet will be interrupted by Police , and i hope that everyone understand it.
Отметим также, что финальное мероприятие пройдет уже не на парковке Akropole, но об этом мы еще обязательно вам расскажем более подробно!
А пока, вот как это было в пятницу, 13 сентября!
Галерея: Мероприятие Cars and Coffee Riga 13.09.2019