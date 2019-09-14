Вс, 15.09.2019
Представьте, человек едет в купе поезда. Едет день, едет два, едет 20 лет. И через 20 лет его выпускают в город. Вы представляете его состояние? Если мы выпустим в общество человека, который 20 лет сидел запертый в камере, мы по отношению к обществу будем нечестны. В течение этих 20 лет с человеком надо заниматься. Валерий Твердов, руководитель Даугавпилсской тюрьмы

Они снова это сделали! Как прошел очередной слет автомобилей у Akropole
Фото

ФОТО: TVNET

Как уже подробно рассказывал Русский TVNET, на парковке торгового центра Akropole родилось стихийное движение любителей автомобилей - именно здесь в последнее время с периодичностью раз в неделю собирались обладатели ярких, спортивных, нестандартных, одним словом - всевозможных машин. Не стала исключением и эта пятница, 13 сентября. 

На этот раз команда TVNET отправилась на мероприятие Cars and Coffee Riga, чтобы подготовить для вас подробный фоторепортаж.

ФОТО: TVNET

Напомним, движение Cars and Coffee Riga старается максимально следить за порядком на парковке и соблюдать тишину.

Накануне очередного мероприятия организаторы распространили обращение к посетителям, призвав к соблюдению общественного порядка и уважению жителей домов, расположенных поблизости.

Отметим также, что финальное мероприятие пройдет уже не на парковке Akropole, но об этом мы еще обязательно вам расскажем более подробно!

А пока, вот как это было в пятницу, 13 сентября!

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Галерея: Мероприятие Cars and Coffee Riga 13.09.2019

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