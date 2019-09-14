Они снова это сделали! Как прошел очередной слет автомобилей у Akropole

Как уже подробно рассказывал Русский TVNET, на парковке торгового центра Akropole родилось стихийное движение любителей автомобилей - именно здесь в последнее время с периодичностью раз в неделю собирались обладатели ярких, спортивных, нестандартных, одним словом - всевозможных машин. Не стала исключением и эта пятница, 13 сентября.