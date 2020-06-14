Почему протесты и эпидемия могут привести Трампа к поражению на выборах

В интервью телеканалу Fox News в минувшую пятницу Трамп признал, что знает об этих событиях, но заявил, что не собирался приурочивать свой предвыборный митинг к столь важным для амфроамериканской общины дням.

"Это был сделано не из-за этого. Это интересная дата, но это [будет] празднование", - сказал президент США.

Сторонники Трампа на одной из акций протеста в штате Нью-Йорк Getty Images

В ответ демократы в конгрессе США немедленно заявили о расистских взглядах Трампа.

"Это не просто подмигивание сторонникам превосходства белой расы - он (Трамп - Би-би-си) организует им праздничное новоселье", - написала в своем "Твиттере" сенатор Камала Харрис.

"Тулса была местом самого крупного насилия на расовой почве в истории Америки, - присоединилась к коллеге и член когресса Вэл Демингс. - Выступление президента здесь в день Juneteenth - это послание каждому чернокожему американцу: политика не изменится".

Глава регионального отделения Торговой палаты в Тулсе Черри Гэмбл Смит и вовсе назвала намерение президента "пощечиной" афроамериканской общине города.

При этом, по сообщениям нескольких американских СМИ, городские власти просили администрацию перенести запланированное мероприятие ровно на сутки, открыв митинг сторонников Трампа не 19-го, а 20 июня, но в Белом доме ответили отказом.

Только поздно вечером в пятницу Дональд Трамп написал в своем "Твиттере", что он все же согласился с предложениями "многих моих афроамериканских друзей и сторонников" и готов перенести предвыборное ралли на 20 июня.

Почему обрушился рейтинг Трампа?

После того, как Соединенные Штаты столкнулись с эпидемией Covid-19, глава страны продолжал настаивать на том, что новый вирус не представляет опасности для населения. В течение почти двух месяцев - с конца января до середины марта - Трамп доказывал, что вирус исчезнет после наступления тепла, называл эпидемию "заговором демократов" и диверсией китайских властей.

Оппоненты немедленно напомнили главе Белого дома, что в 2018 году он распорядился распустить специальную эпидемиологическую службу, созданную его предшественником Бараком Обамой для борьбы с подобными катастрофами, но сам Трамп неизменно отвергал любые претензии.

Президент Трамп на пресс-конференции в Белом доме Getty Images

Даже когда количество смертей в США превысило отметку в 100 тысяч человек, Трамп не стал на этом фокусироваться, решив не выступать с обращением к народу, а лишь отметился в "Твиттере" дежурным сообщением с соболезнованиями жертвам коронавируса и их семьям.

После серии скандальных публичных заявлений, включая совет лечить больных "отбеливателем", Трамп был вынужден отказаться от ежедневных брифингов в Белом доме.