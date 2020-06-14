В Латвии проходят мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

В 13 часов председатель Сейма Инара Мурниеце и члены президиума возложат цветы к памятнику Свободы.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы приглашает в этот день прослушать онлайн-концерт оркестра Riga и посмотреть документальный фильм Ромуалда Пипарса "Город солнца".

В этом году организованных памятных мероприятий в Риге не проходит, но люди могут в индивидуальном порядке возложить цветы к месту памяти на железнодорожной станции Шкиротава или к памятнику Свободы.

В 14:30 состоится минута памяти у железнодорожной станции Гулбене, а в 16 часов на кладбище Литене. В мероприятиях примут участие министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш, председатель Гулбенской думы Нормунд Аудзишс, репрессированные, представители НВС, Земессардзе и населения.

Памятные мероприятия пройдут также в Елгаве, Екабпилсе, Талси, Салдусе, Лиепае и других городах.