Назначение Бурова на высокий пост на автовокзале вызывает вопросы

Бывший мэр Риги Олег Буров в этом году был отстранен вместе с другими депутатами и в настоящее время готовится к внеочередным выборам. Городом тем временем управляет неполитическая администрация. Именно поэтому назначение Бурова на высокий пост на автовокзале, крупнейшим акционером которого является Рижское самоуправление, вызывает вопросы.

Rīgas starptautiskā autoosta является акционерным обществом, в котором большая часть акций находится в частных руках.

Однако многие мелкие акционеры на собрания не приходят, поэтому у Рижского самоуправления через дочернее предприятие Rīgas satiksme - Rīgas acs - на собраниях определяющая роль: у города до сих пор было три из пяти членов совета.

В качестве представителя Rīgas acs на собрание пришел юрист Марек Ширантс. Он выдвинул трех кандидатов - тогдашнего председателя Виту Ермоловичу ("Честь служить Риге"), директора Департамента городского развития Илзе Пурмале и сотрудника Центрального агентства по финансам и контрактам Марину Воробьеву-Вайшлю.

Согласно имеющейся в распоряжении De facto информации, Ермоловича получила мало голосов, что подтверждает, что представитель самоуправления не пытался ее избрать. Гораздо больше голосов Rīgas acs, по-видимому, ушло Бурову, которого выдвинул частный акционер Сергей Сердяков.

Также совет избрал самого Сердякова, выдвинутую Rīgas acs Воробьеву-Вайшлю и Андрея Высоцкого.

Такой выбор членов совета кажется довольно непонятным, особенно во время, когда в Риге был создан специальный совет для обеспечения прозрачности управления городскими компаниями.

Rīgas acs в письменном ответе отметило, что перед собранием акционеров в качестве наиболее подходящих кандидатов были выбраны Пурмале и Воробьева-Вайшля, а соответствие Ермоловичи было передано для оценки другим кандидатам. Rīgas acs даже не пыталось избрать всех трех кандидатов, потому что принципы Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) предписывают уважать также миноритарных акционеров.

Предприятие отметило, что присяжный адвокат Ширантс принял решение частично проголосовать как за Ермоловичу, так и за Бурова, "чтобы другие акционеры автовокзала могли влиять на голосование по своему усмотрению".

В Rīgas acs также пояснили, что Ширантса не заставляли голосовать за конкретных кандидатов, ему было предложено выбирать наиболее профессиональных.

"О результатах узнал только после того, как мне позвонили и поздравили с утверждением в должности", - сказал Буров.

Буров утверждает, что он не лоббировал свою кандидатуру в самоуправлении. Участвовать в качестве кандидата его убедил один из частных акционеров автовокзала Сердюков, с которым он ранее работал в совете автовокзала в течение 10 лет. Но Сердюков предупредил его, что голосов может не хватить.

Кроме того, Буров совсем не рад, что "выдавил" с должности своего однопартийца Ермоловичу, которая в прошлом году потеряла работу в Рижском бюро по развитию туризма из-за коррупционного скандала.

Заместителем Бурова избрана Воробьева-Вайшля. У нее нет связей с самоуправлением, но есть связь с представителем Rīgas acs - адвокатом Ширантсом. Отвечая на вопросы De facto Воробьева-Вайшля не стала отрицать, что является сожительницей Ширантса, отметив, что "лично с ним очень хорошо знакома, но не замужем".

В связи с избранием нового совета два "согласиста" - Игорь Кузьмук и Иван Иванов - потеряли свои должности на автовокзале.