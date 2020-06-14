В Иецаве прямо у Думы тайно построено стрельбище, которое выдают за стену от шума

По их мнению, шум выстрелов во время тренировок и соревнований будет невыносимым. Nekā personīga выяснила - к грандиозному проекту имеет непосредственное отношение некое общество любителей стрельбы. В течение пяти лет им руководил человек, который когда-то также возглавлял организацию "Конгресс неграждан".

Заявителем проекта является некий связанный с охранным бизнесом предприниматель Татьяна Неплохо. Несколько ее компаний в настоящее время являются налоговыми должниками (VITAL BUSINESS SECURITY - 8 950 евро; Vital security - 7 787 евро).

Ее муж Ричард Неплохо бизнесом занимается за границей - ему принадлежит зарегистрированное в Словакии финансовое учреждение Zenith Capital. У него есть бизнес и в других странах, в том числе и в России. Он признанный снайпер, а кроме того, работал в Земессардзе, но не на активной службе.

Когда скандальный проект только начался, застройщиком был сам председатель Иецавской думы. В то время никто не говорил об идее обустроить стрельбище. Предприниматели предложили построить защитную стену.

Nekā personīga удалось встретиться с инспектором, который год назад принял в эксплуатацию мелиоративную постройку, которая очень напоминает стрельбище. Он отрицает, что своими действиями помог создателям стрельбища.

Строительный инспектор начал свою работу только год назад. И его совсем не интересовала история проекта. Работал по принципу - меньше знаешь, крепче спишь.

Мэр утверждает, что владельцы земли лгали городскому совету и строительной управе. Если люди будут против проекта, депутаты его тоже не поддержат.

Документами стрельбища в Иецаве и Бауске занимается адвокат Рейнис Берзиньш - с прошлого года он является доверенным лицом Рихарда и Татьяны Неплохо. Сам он также является стрелком. Берзиньш отвергает опасения местных жителей по поводу шума от выстрелов. Проект станет фантастической возможностью для развития спорта, привлечения туристов. Пока в него вложено около 100 тысяч евро. Берзиньш не видит причин, по которым стрельбище не будет открыто.

Все заинтересованные стороны на этой неделе встретились на публичном обсуждении. Местные жители говорят, что в 2 километрах от реки находится более 50 домовладений и 100 участков под застройку. До ближайшего дома - 300 метров.

Зарегистрированная в Латвии ассоциация является представительством Международной конфедерации практической стрельбы. С 2017 года руководство головной организации находится в руках российского активиста по стрельбе Виталия Крючина.

В течение пяти лет ассоциацией руководил Валерий Комаров. О том, кто он такой, вся Латвия узнала в марте 2013 года.

Почти все официальные и неформальные лидеры русскоязычных организаций собрались в отеле бывшего сотрудника ЧК и главы ITERA Latvija Юрия Савицкого.

За год до этого провалился референдум, на котором они пытались добиться присвоения русскому языку статуса государственного. Поэтому они решили объединить усилия и основать "Конгресс неграждан". Он не был официально зарегистрирован, что позволило не раскрывать источники финансирования и игнорировать законы.

Лидером был назначен ранее малоизвестный бизнесмен Валерий Комаров, владеющий спортивными клубами Atlētika. Под руководством Комарова начались регулярные массовые акции протеста. До этого Комаров активно обучал молодежь тому, как вести себя на пикетах и ​​какие лозунги следует выкрикивать.

Представитель авторов проекта стрельбища в Иецаве рассказывает, что хорошо знает Комарова.

Он также был связан с активистом другой русскоязычной организации Илларионом Гиром, который несколько лет назад публично сжег свой латвийский паспорт и переехал в Россию.

Во время распространения вируса Covid-19 самоуправление Иецавы будет собирать анкеты для общественных дискуссий в интернете на протяжении еще одной недели. Федерация стрельбы, Ассоциация практической стрельбы и Союз охотников принимают активное участие в привлечении сторонников стрельбища. Это может привести к ситуации, когда возражения нескольких десятков местных жителей останутся незамеченными.

И только после это контролирующие структуры будут решать, какое мнение важнее.