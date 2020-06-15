Молодой человек, обвиняемый в поджоге бездомного, объявлен в розыск

Напомним, 25 августа прошлого года Риге, в Межциемсе, группа из трех молодых людей облила горючей жидкостью, скорее всего, бензином, и подожгла бездомного. Злоумышленники сбежали с места событий, однако полицейские их быстро нашли и задержали.

Один из задержанных родился в 2000 году, ранее он был административно наказан за курение. В момент задержания в его выдохе находилось 0,71 промилле алкоголя. Второй молодой человек - 1998 года рождения, он также был пьян - алкометр показал 1,15 промилле. Ранее он был административно наказан за употребление наркотиков и поджигание прошлогодней травы. В свою очередь в выдохе третьего подростка 2002 года рождения было 0,83 промилле алкоголя, и он попадал в поле зрения полиции в связи с тем, что цеплялся за проезжающие поезда.

Во время расследования и сбора доказательств, против одного одного из подозреваемых дело было прекращено, в свою очередь, в феврале этого года к двоим другим были выдвинуты обвинения.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска подтвердила агентству LETA, что обоим мужчинам были выдвинуты обвинения в попытке убийства, однако, оценив собранные доказательства, против еще одного из них процесс был прекращен.

В настоящее время в деле остался один обвиняемый. Некоторое время к нему была применена мера пресечения в качестве ареста, но позже его освободили. Принимая во внимание то, что он не сотрудничал с прокуратурой, суд повторно потребовал арестовать его.

Сейчас обвиняемый объявлен в розыск, а делопроизводство приостановлено. Пострадавшая персона - бездомный - с прокуратурой также больше не сотрудничает.