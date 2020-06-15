Журналистка, которая во время протестов в США потеряла зрение: Полицейский целился в меня

Тирадо 30 мая отправилась фотографировать проходящие в Миннеаполисе протесты против расизма и полицейского произвола, что начались после убийства Джорджа Флойда полицейским во время задержания.

Около полуночи в лицо журналистки попала резиновая пуля. Хотя и на женщине были защитные очки, в результате выстрела она потеряла зрение на один глаз.

На последних сделанных в тот день снимках, можно видеть, как полицейский целится в нее.

"У меня за спиной были протестующие, а впереди - полиция, но никаких газов вокруг на тот момент не было. Невозможно, что они (полицейские - Прим.ред.) - с профессиональной фотокамерой - могли принять за кого-то кто, не является представителем прессы", - отметила Тирадо.

В связи с полученным ранением Тирадо намерена судиться с самоуправлением Миннеаполиса и руководством городской полиции.

Tirado ir viena no daudziem preses pārstāvjiem, kas ASV notikušo protestu laikā cieta no policijas vai tika aizturēti. Kā liecina organizācijas “Press Freedom Tracker” apkopotā informācija, protestu laikā 60 ASV pilsētās līdz šim fiksēti jau vairāk nekā 400 šādi gadījumi.

"У журналистов неоспоримые права отображать массовые мероприятия", - отметил представитель организации Freedom of the Press Foundation Паркер Хигинс.

Адвокат Тирадо Тайхен Чен высказался, что в этом дели могут быть существенные юридические последствия не только для самой женщины. но и для всех журналистов, что работают отображая протесты.

"Конституция США - недвусмысленна: в журналистов, что отображают протесты - не стреляй", - подчеркнул адвокат.

В настоящее время Тирадо восстанавливается после полученной травмы, но она надеется вернуться на работу как можно скорее.