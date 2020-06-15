В Таллине проложат трамвайный маршрут, который объединит порт, терминал Rail Balticа и аэропорт

Таллинская горуправа объявила конкурс на проектирование нового трамвайного маршрута до Старого порта в рамках проекта Rail Balticа, который совместно финансируется Таллином и государством. Он станет основой для строительства двухкилометрового участка трамвайного пути, связывающего терминал Rail Balticа и аэропорт.

По словам мэра Таллина Михаила Кылварта, число жителей эстонской столицы постоянно растет, однако пропускная способность городских улиц ограничена.

"Новый трамвайный маршрут также планируется с учетом приоритета общественного транспорта, в том числе автобусного движения, поскольку условия проекта предусматривают и обеспечение автобусного сообщения на всей протяженности маршрута. Создание быстрого трамвайного сообщения между аэропортом и Старым портом является одним из важнейших этапов развития городского пространства в районе Горхолла и Старого порта. Также это позитивно скажется на городском и государственном туристическом секторе, удобно и быстро объединяя морские и воздушные ворота Таллинна", - сказал мэр.

По словам министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса, трамвайный маршрут до Старого порта - часть более масштабного улучшения транспортного сообщения в рамках проекта Rail Balticа.

"Мы уже несколько лет можем добраться до аэропорта трамваем, и очевидно, что эта трамвайная линия нужна не только для проекта Rail Balticа, но и для Таллина в целом, - отметил Таави Аас. - Полагаю, что новый маршрут станет еще более важным, поскольку мы создаем новое соединение для центра города и развивающегося района Адмиралтейского бассейна. Благодаря созданию нового трамвайного маршрута в будущем все виды транспорта будут стекаться к терминалу Юлемисте, который тем самым станет транспортной артерией".

Председатель правления Rail Baltic Estonia Тыну Грюнберг считает, что уже вторая трамвайная линия, финансируемая в рамках проекта Rail Balticа, придаст дополнительную ценность всему проекту.

"Для будущих пассажиров Rail Balticа это, безусловно, позитивное развитие, поскольку, говоря о новом трамвайном маршруте, мы говорим о продолжении проекта, - сказал Грюнберг. - Строительные работы по обеспечению быстрого железнодорожного сообщения уже в этом году получат серьезный толчок по всей Эстонии, и есть надежда, что новой трамвайной линией можно будет пользоваться еще до завершения строительства основной трассы Rail Balticа".

Проектирование трамвайного маршрута до Старого порта пройдет в 2021 году, в 2022 году начнутся строительные работы, а завершить его планируется к концу 2023 года. Стоимость строительства трамвайной линии, по предварительной оценке, составит 15-20 млн евро.