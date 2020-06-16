В Латвии новый председатель Верховного суда - Айгар Струпишс. Что о нем известно?

Ранее на заседании юридической комиссии Сейма прежний председатель ВС Ивар Бичкович сообщил, что за кандидатуру Струпишса проголосовал пленум ВС.

Что о нем известно?

Струпишс имеет обширный опыт работы в академической сфере, в течение многих лет работает в ВС, специализируясь в области коммерческого права.

Также у него имеется опыт работы в Совете по юстиции.

Струпишс на заседании комиссии заявил, что намерен улучшить качество приговоров в судах, сотрудничество с судами более низких инстанций, обучение судей, активно вести работу по разъяснению постановлений Сената ВС.

Также он считает, что Совету по юстиции необходимо предоставить право законодательной инициативы, поскольку в настоящее время роль совета минимальна и его мнения не всегда принимаются во внимание.

Струпишс является судьей ВС с 2014 года, а с 2018 года занимает должность председателя департамента по гражданским делам. Также он является членом Совета по юстиции.

Полномочия действующего председателя ВС Ивара Бичковича истекли 15 июня 2020 года.