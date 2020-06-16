Блогер из Латвии рассказала, почему решилась на увеличение груди в прямом эфире

Инфлюенсер и мама близнецов из Латвии Кристине Дзените в прошлом году в рамках программы "На пути к уверенности" (Ceļā uz pārliecību) увеличила грудь в прямом эфире. Теперь в программе Generation Famous девушка пояснила, почему сделала это.
Как призналась инфлюенсер, о грудных имплантах она думала уже давно.
"Я всегда хотела. Я очень хотела после рождения детей, даже мужу до детей говорила, что хочу. Мне надоела эта суперспортивная - "ничего нет" - грудь", - сказала Дзените.
Хотя муж и поддержал ее решение, труднее всего было поговорить с папой:
"Мне было немного неудобно. (...) Я сказала, что действительно хочу и всегда хотела, а мне дают эту возможность. Единственное, что он сказал: "Только не делай большие!"
Девушка призналась, что довольна своим решением до сих пор, а доктор подобрала ей идеальный размер груди.
"Я хотела здоровый и эстетически красивый размер", - добавила в интервью инфлюенсер, отметив, что даже без предложения сделать операцию перед камерой она бы все равно ее сделала за свой счет.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!