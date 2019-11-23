Латвийская звезда Instagram показала в эфире на всю страну, как увеличивала грудь
Телеканал RīgaTV 24 в осеннем сезоне представил новую программу "На пути к уверенности" (Ceļā uz pārliecību), в рамках которой известные в обществе люди открыто говорят о своих комплексах и делятся переживаниями относительно данного им от природы внешнего вида.
Героиней очередного выпуска программы стала инфлюенсер и мама близнецов Кристине Дзените.
В ожидании появления на свет своих сыновей Адриана и Кристена она стала активно делиться в соцсетях своими чувствами относительно предстоящей новой роли,
привлекая тем самым внимание как других будущих мамочек, так и тех, кто уже ощутил себя в этом качестве.
Кристине - красивая и уверенная в себе женщина, но беременность стала тем временем, когда она увидела свои формы в другом свете и стала задумываться о пластике груди.
В рамках программы героиня отправилась к пластическому хирургу - доктору Лауре Лиепине, чтобы узнать, что предлагает в этой области современная медицина.
"Я давно об этом думала.
Всю жизнь у меня была очень мальнькая грудь. Изящная такая, я выглядела всегда как тинейджер. Но ведь именно грудь дает эту женственность - говорите, что хотите, но дает!
Когда мне было 20, я понимала, что еще не готова на такой шаг, поскольку хотела сначала родить ребенка, а уже потом думать о пластике", - призналась Кристине Дзените.
Понимание того, какого именно размера бюст она хотела бы иметь, пришло к Кристине во время беременности, потому что
именно в это время, как она призналась, ее грудь увеличилась как раз настолько, что полностью соответствовала тому, о чем она мечтала.
Предлагая на выбор имплантаты, специалист объяснила, что есть несколько вариантов - от круглых, которые заполняют как верхний полюс груди, так и нижний, до и каплевидных (или анатомических), позволяющих наиболее точно воссоздать естественный вид бюста.
Чтобы понять, какие именно имплантаты лучше подойдут Кристине, и во избежание разочарования их сначала ей "примерили", и она еще до операции смогла увидеть и почувствовать, какой результат ее ждет.
При помощи такой симуляции можно ощутить вес своей новой груди, оценить, как она будет выглядеть в бюстгальтере, и выбрать самый подходящий вариант.
"Грудные имплантаты никоим образом не ухудшают качество жизни, наоборот - они улучшают вас физически и помогают справиться с психологическими проблемами", - говорит доктор Лиепиня.
Говоря о своих ощущениях после пластики, Кристине признает, что она выбрала правильный размер и восхищена тем, как выглядит ее новая грудь. Она не хотела ни больше, ни меньше, все идеально!
"В одежде я чувствую себя так, будто и не было никакой операции. Я очень довольна результатом. А глядя на себя в зеркало без одежды, вижу разницу, и это делает меня счастливой",
- признается взволнованная своим преображением мама двоих детей.
Полностью выпуск программы смотрите здесь.