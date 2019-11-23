Латвийская звезда Instagram показала в эфире на всю страну, как увеличивала грудь

Героиней очередного выпуска программы стала инфлюенсер и мама близнецов Кристине Дзените.

В ожидании появления на свет своих сыновей Адриана и Кристена она стала активно делиться в соцсетях своими чувствами относительно предстоящей новой роли,

привлекая тем самым внимание как других будущих мамочек, так и тех, кто уже ощутил себя в этом качестве.

Кристине - красивая и уверенная в себе женщина, но беременность стала тем временем, когда она увидела свои формы в другом свете и стала задумываться о пластике груди.

В рамках программы героиня отправилась к пластическому хирургу - доктору Лауре Лиепине, чтобы узнать, что предлагает в этой области современная медицина.

"Я давно об этом думала.

Всю жизнь у меня была очень мальнькая грудь. Изящная такая, я выглядела всегда как тинейджер. Но ведь именно грудь дает эту женственность - говорите, что хотите, но дает!

Когда мне было 20, я понимала, что еще не готова на такой шаг, поскольку хотела сначала родить ребенка, а уже потом думать о пластике", - призналась Кристине Дзените.

Понимание того, какого именно размера бюст она хотела бы иметь, пришло к Кристине во время беременности, потому что

именно в это время, как она призналась, ее грудь увеличилась как раз настолько, что полностью соответствовала тому, о чем она мечтала.

Предлагая на выбор имплантаты, специалист объяснила, что есть несколько вариантов - от круглых, которые заполняют как верхний полюс груди, так и нижний, до и каплевидных (или анатомических), позволяющих наиболее точно воссоздать естественный вид бюста.

Чтобы понять, какие именно имплантаты лучше подойдут Кристине, и во избежание разочарования их сначала ей "примерили", и она еще до операции смогла увидеть и почувствовать, какой результат ее ждет.

При помощи такой симуляции можно ощутить вес своей новой груди, оценить, как она будет выглядеть в бюстгальтере, и выбрать самый подходящий вариант.

"Грудные имплантаты никоим образом не ухудшают качество жизни, наоборот - они улучшают вас физически и помогают справиться с психологическими проблемами", - говорит доктор Лиепиня.

Говоря о своих ощущениях после пластики, Кристине признает, что она выбрала правильный размер и восхищена тем, как выглядит ее новая грудь. Она не хотела ни больше, ни меньше, все идеально!

"В одежде я чувствую себя так, будто и не было никакой операции. Я очень довольна результатом. А глядя на себя в зеркало без одежды, вижу разницу, и это делает меня счастливой",

- признается взволнованная своим преображением мама двоих детей.