Руководители 46 самоуправлений просят Левитса приостановить территориальную реформу

Как сообщила представитель по связям Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Лиене Ужуле, самоуправления считают принятый закон некачественным, недостаточно аргументированным, а саму реформу - недемократичной.

Самоуправления напоминают, что с момента, когда министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце начал продвигать реформу, самоуправления возражали против нее.

Диалог с местными властями велся плохо, правительство не могло ответить на вопросы представителей самоуправлений и депутатов Сейма о том, каким образом АТР обеспечит более эффективное развитие территорий.

В письме представители самоуправлений напоминают о том, что в ходе реформы в соответствии с Европейской хартией о местных самоуправлениях должны были пройти консультации с жителями. Однако после решения Пуце запретить опрос населения в Икшкильском крае многие самоуправления начали бояться репрессий со стороны Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), поэтому опросы не проводили. Там, где проводились опросы, мнение населения было откровенно проигнорировано - например, в случае с Саулкрастским и Вараклянским краями.

В письме отмечается также, что рассмотрением законопроекта занималась специальная комиссия по АТР, но ее возглавил Артур Том Плешс ("Для развития/За!"), однопартиец Пуце, что вызывает подозрения в конфликте интересов, а десятая часть депутатов Сейма не была представлена в комиссии.

Письмо подписали руководители Яунелгавского, Салацгривского, Алсунгского, Виеситского, Кандавского, Вецумниекского, Цесвайнского, Алойского, Коценского, Мазсалацского, Иецавского, Руенского, Балтинавского, Вецпиебалгского, Энгурского, Икшкильского, Ругайского, Яунпилсского, Буртниекского, Алуксненского, Наукшенского, Рундальского, Ауцского, Стренчского, Раунского, Балдонского, Скриверского, Акнистского, Вараклянского, Салского, Илукстского, Сейского, Царникавского, Крустпилсского, Карсавского, Скрундского, Ройского, Лимбажского, Озолниекского, Инчукалнского, Марупского, Павилостского, Дурбского, Терветского, Паргауйского и Екабпилсского краев.