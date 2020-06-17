История эстонского наемного убийцы: Ирландия планирует его выдать Литве

Судья Пол Бернс назначил также слушание на 20 июля, на нем должны быть решены все другие вопросы, связанные с Аракасом, которые при этом напрямую не связаны с его выдачей Литве.

Имре Аракас участвовал в судебном заседании по видеомосту из тюрьмы. Он сказал, что хотел бы лично присутствовать на слушании на 9 октября, пишет Irish Examiner.

Литва связывает Аракаса с наемным убийством

Власти Литвы связывают Имре Аракаса с убийством известного в литовском криминальном мире жителя Каунаса Деймантаса Бугавичюса, которое произошло в 2015 году.

В связи с убийством Бугавичюса подозреваются трое эстонцев, двое из которых - Арле Грабб и Ханс-Эрик Эхверт находятся под стражей в Литве с 2018 года. С этим преступлением литовские следователи также связывают находящегося в Ирландии Имре Аракаса.

Бугавичюс был застрелен в своем автомобиле Mercedes-Benz в полночь 6 ноября 2015 года в Каунасе.

В прошлом году главный комиссар полиции Литвы Линас Пернавас заявил, что расследование убийства Бугавичюса привело к раскрытию международной преступной группировки из 23 человек.

В результате совместной деятельности полиции Литвы, Эстонии, Польши, Испании и Великобритании в прошлом году в Литве была задержана банда, занимающаяся контрабандой оружия и наркотиков.

Аракас отбывает тюремный срок в Ирландии

12 декабря 2018 года ирландский уголовный суд признал Имре Аракаса виновным в заговоре с целью его убийства и приговорил его к шести годам лишения свободы. 12 ноября того же года Аракас признал себя виновным в планировании убийства Джеймса Гейтли, известного в ирландском криминальном мире.

В ноябре 2018 года Дейв Галлахер, инспектор Бюро по борьбе с наркотиками и организованной преступностью полиции Ирландии, представил суду доказательства того, что полиция следила за Аракасом с момента его прибытия в Дублин.

Галлахер рассказал, как полиция следила за Аракасом, когда он покупал парик в дублинском магазине на улице Мур.

В какой-то момент Аракаса подобрал белый фургон Mercedes в районе Саммерхилл и отвез его в Блейкстаун в западном Дублине.

На следующий день, 4 апреля, специальное полицейское подразделение провело операцию в Блейкстауне и задержало Имре Аракаса.

На диване в комнате полицейские обнаружили клочок бумаги со словами "Джеймс Гейтли, дублинский преступник", написанными на эстонском языке. На бумаге также был адрес в Ньюри и англоязычный текст: eight row, Google images.

Полиция также получила зашифрованный мобильный телефон Blackberry, для разблокировки которого требовался пароль. Когда полиция ворвалась в комнату, телефон был открыт, и один из сотрудников полиции сфотографировал текстовые сообщения на телефоне.

Аракас писал в своих сообщениях: "Кажется, его можно убить, когда он выйдет из машины и направится к входной двери. Проблема в том, что там негде спрятаться. Глушитель был бы хорош, и было бы очень хорошо, если бы пистолет был точным.

Одного выстрела в голову с расстояния, вероятно, будет достаточно. Это возможно, я посмотрю, что я могу сделать. Всего наилучшего."

В распоряжении Аракаса также была подробная информация о квартире Гейтли, его месте на автостоянке и привычном маршруте. Была также фотография Гейтли. Полиция обнаружила на листе бумаги и телефоне Blackberry ДНК Аракаса, что было одним из важных доказательств обвинения.

Согласно ирландской прессе, Аракас должен был получить 100 000 евро за убийство.