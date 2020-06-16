В России, спасая из реки девочку, утонули четыре человека

Вечером в понедельник, 15 июня, в Забайкальском крае, Россия, случилась трагедия - при спасении 15-летней девочки утонули четверо взрослых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление Следственного Комитета РФ.
Согласно предварительным данным, девочка-подросток отдыхала в компании родственников на реке Онон.
Она попала в водоворот и начала тонуть - взрослые пришли на помощь, к спасению присоединились также трое рыбаков, находившихся неподалеку.
Взрослым удалось спасти девочку, но 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 года утонули.
Начата проверка.
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