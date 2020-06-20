Шпионская карта в российской геополитике

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- "Симметричный" процесс, или как шпионская карта разыгрывается в российской геополитике.
Начало недели в России ознаменовалось громким окончанием судебного процесса над Американцем Полом Уиланом, обвиняемом в шпионаже. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Гражданина Америки обвиняют в шпионаже после получения секретной информации на флешке, которую ему передали в 2018 году. Сам Уилан вину не признал и заявил, что его подставили.
Видео: ИТОГИ | 20.06.20
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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