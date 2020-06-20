Шпионская карта в российской геополитике

Начало недели в России ознаменовалось громким окончанием судебного процесса над Американцем Полом Уиланом, обвиняемом в шпионаже. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Гражданина Америки обвиняют в шпионаже после получения секретной информации на флешке, которую ему передали в 2018 году. Сам Уилан вину не признал и заявил, что его подставили.