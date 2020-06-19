"Мне было страшно выходить из дома": латвийская модель Гинта Лапиня о ситуации в США

Как рассказала Лапиня, протесты начались уже две недели назад, но ситуация все еще "довольно напряженная".

"Честно говоря, мне было страшно выходить из дома, чтобы вывести собаку на прогулку... Были слышны вертолеты, полицейские сирены, военные танки, вечером стрельба. Сосед был обворован. Было довольно страшно", - описала ситуацию в США Лапиня.

Сейчас на улицы выходят миролюбивые протестанты, которые хотят, чтобы их услышали.

"Я считаю, что все мы имеем одинаковые права. В 2020 году такой проблемы не должно существовать. Нельзя делиться на расы и высмеивать кого-то из-за его цвета кожи", - указала она.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении около девяти минут душил его коленом при задержании. Шовину предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, позднее его переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.

После трагедии по всей стране прокатилась волна протестов против расизма и полицейского насилия, демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час.