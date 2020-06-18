Чт, 18.06.2020
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Rīgas satiksme подаст иск о возмещении ущерба против бывших членов правления

Председатель совета Rīgas satiksme Айнар Озолс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Руководство столичного предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme договорилось подать иск о возмещении ущерба против бывших членов правления, выяснило агентство LETA.

Решение принято на основании заключений аудиторской компании ООО Ernst & Young Baltic, бюро присяжных адвокатов Novius и юридического бюро АО BDO Latvija.

Совету предприятия поручено в течение трех месяцев подготовить иск. Совету предстоит оценить информацию, выяснить предполагаемый размер ущерба и лиц, против которых должен быть подан иск о возмещении.

Председатель совета Rīgas satiksme Айнар Озолс заявил, что в течение трех месяцев иск удастся подготовить.

Вопрос о судебном преследовании бывшего правления возник после того, как после коррупционных скандалов в конце 2018 года правление целиком ушло в отставку. Затем в ходе аудита были выявлены бесхозяйственные и расточительные решения, например, убыточный договор с Rīgas mikroautobusu satiksme.

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