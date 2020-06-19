Лиго в лесу: целая рыба в голубой глине Юркалне на костре

В преддверии празднования Лиго Egoiste традиционно предлагает полезные советы и различные рецепты летних блюд, которые созданы на природе. TVNET в сотрудничестве с Latvijas valsts meži предлагает отправиться в лес, познакомиться с ним и соприкоснуться с удивительно разнообразным миром вкусов, но при этом помнить о пожарной безопасности и чистоте после себя.
На этот раз покажем и расскажем о рыбе, которая наполнена дарами леса, укутана в голубую глину Юркалне и приготовлена на горячих углях.
Нам понадобится:
- целая рыба весом 1,2 кг (мы использовали форель);
- немного таволги или лесного малинника;
- лимон;
- глина;
- бумага для выпечки/фольга;
- соль и перец.
Смотрите видеорецепт:
Приготовление в глине отличается тем, что глина при теплообработке затвердевает, образуя твердую корочку, и не позволяет выйти из рыбы ни соку, ни вкусам и запахам - все остается внутри. К тому же готовить таким образом интересно и в этом процессе можно задействовать и детей!
Ранее мы готовили треску в соляной корзинке. Этот рецепт можно найти в нашем архиве:
Приступаем!
Промываем рыбу и вырезаем у нее жабры, чтобы избавиться от лишней горечи.
Наполняем рыбу зеленью и несколькими дольками лимона. Не забываем про соль и перец.
Упаковываем рыбу в бумагу для выпечки, чтобы лишний раз не испачкать ее глиной.
Начинаем выкладывать первый слой глины!
Можно использовать и другую имеющуюся в наличии глину. Можно сделать шубку также из смеси соли и воды.
Укладываем нашу рыбу на первый слой глины и выкладываем слоями еще глину. Выравниваем ее так, чтобы вся рыба была идеально ровно покрыта. У нас рыбка оказалась немного больше для того количества глины, которую мы взяли, поэтому для безопасности мы завернули ее еще в фольгу. Если бы глиняная корочка была бы толще, можно было бы обойтись без фольги.
Галерея: Целая рыба в голубой глине Юркалне на костре
Делаем в костре небольшое углубление, кладем туда рыбу и щедро посыпаем горячими углями. Готовим примерно 15-20 минут, но не забываем, что не следует передержать - особенно такую вкуснятину, как форель.
Помним, что раскаленная глина очень-очень горячая - берегите руки!
Затем открываем, осторожно снимаем с рыбы кожу, немного спрыскиваем лимонным соком и подсаливаем.
Приятного аппетита!
Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!
Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.
И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!
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