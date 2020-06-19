Лиго в лесу: целая рыба в голубой глине Юркалне на костре

На этот раз покажем и расскажем о рыбе, которая наполнена дарами леса, укутана в голубую глину Юркалне и приготовлена на горячих углях.

Нам понадобится:

целая рыба весом 1,2 кг (мы использовали форель);

немного таволги или лесного малинника;

лимон;

глина;

бумага для выпечки/фольга;

соль и перец.

Смотрите видеорецепт:

Приготовление в глине отличается тем, что глина при теплообработке затвердевает, образуя твердую корочку, и не позволяет выйти из рыбы ни соку, ни вкусам и запахам - все остается внутри. К тому же готовить таким образом интересно и в этом процессе можно задействовать и детей!

Ранее мы готовили треску в соляной корзинке. Этот рецепт можно найти в нашем архиве:

Приступаем!

Промываем рыбу и вырезаем у нее жабры, чтобы избавиться от лишней горечи.

Наполняем рыбу зеленью и несколькими дольками лимона. Не забываем про соль и перец.

Упаковываем рыбу в бумагу для выпечки, чтобы лишний раз не испачкать ее глиной.

Начинаем выкладывать первый слой глины!

Можно использовать и другую имеющуюся в наличии глину. Можно сделать шубку также из смеси соли и воды.

Укладываем нашу рыбу на первый слой глины и выкладываем слоями еще глину. Выравниваем ее так, чтобы вся рыба была идеально ровно покрыта. У нас рыбка оказалась немного больше для того количества глины, которую мы взяли, поэтому для безопасности мы завернули ее еще в фольгу. Если бы глиняная корочка была бы толще, можно было бы обойтись без фольги.

Галерея: Целая рыба в голубой глине Юркалне на костре

Делаем в костре небольшое углубление, кладем туда рыбу и щедро посыпаем горячими углями. Готовим примерно 15-20 минут, но не забываем, что не следует передержать - особенно такую вкуснятину, как форель.

Помним, что раскаленная глина очень-очень горячая - берегите руки!

Затем открываем, осторожно снимаем с рыбы кожу, немного спрыскиваем лимонным соком и подсаливаем.

Приятного аппетита!

Спасибо за поддержку Latvijas valsts meži!

Спасибо суперкоманде TVNET по рецептам к Лиго: Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Виктории Пушкеле, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

И спасибо цветочному салону Aina за прекрасные веночки к Лиго, которые любой может доверить им сплести!