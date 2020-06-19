Facebook удалил рекламу Трампа с нацистским символом

"Мы не разрешаем символы, представляющие организации или идеологии, проповедующие ненависть, иначе как с контекстом или осуждением," - сказал руководитель отдела безопасности Facebook Натаниэл Глейхер.

"Это мы можем наблюдать в этом случае с этой рекламой. И везде, где этот символ будет использован - мы будем действовать также",

- добавил он.

Речь идет об использованном в баннерах официальных страниц президента, а также вице-президента Майка Пенса, красном треугольнике с вершиной, обращенной вниз. В нацистских концлагерях такой знак нашивали на униформу политзаключенных, а именно - коммунистов.

В штабе американского лидера заявили, что это символ леворадикального движения "Антифа", которое Трамп обвиняет в организации протестов против расизма в полиции и провокации насилия во время этих акций.